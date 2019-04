GITA HORROR – A ZAGAROLO UN TIR TAMPONA UN BUS DI BAMBINI FRANCESI IN GITA: SEI RAGAZZI SONO RIMASTI FERITI MA POTEVA ANDARE MOLTO PEGGIO – L’INCIDENTE È AVVENUTO SULLA CARREGGIATA SUD DELL’A1: L’AUTOBUS SI È RIBALTATO E NELLO SCONTRO È RIMASTA COINVOLTA ANCHE UN’AUTO – TRAFFICO BLOCCATO E 4 KM DI CODA – VIDEO

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

zagarolo un tir si scontra contro un pullman di bambini in gita 10

Sei ragazzini fra i dieci e gli undici anni sono rimasti feriti in modo grave nel primo pomeriggio di martedì in un incidente stradale avvenuto sulla carreggiata sud dell’autostrada Roma-Napoli, all’altezza di Zagarolo. Si è trattato di uno scontro fra il pulmino (che poi si è ribaltato) dove si trovavano i minorenni, un tir e un’auto.

zagarolo un tir si scontra contro un pullman di bambini in gita 2

In seguito all’incidente cinque ragazzi sono stati trasportati a Roma, all’ospedale pediatrico Bambino Gesù e al Sant’Eugenio: tutti in codice rosso. Uno per la frattura di una gamba. Andavano in gita quando a causa dell’urto sono stati sballottati nel pulmino. Anche un adulto è ricoverato in codice rosso all’Umberto I. Sul posto quattro ambulanze, un’automedica e l’elicottero del 118.

zagarolo un tir si scontra contro un pullman di bambini in gita 6

Quattro chilometri di coda

Ci sono anche altri tre feriti, non in gravi condizioni. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco, insieme con polizia stradale e alcune ambulanze che hanno fatto la spola con gli ospedali di Roma e Frascati. La carreggiata sud è stata chiusa al traffico per un’ora (e poi riaperta poco dopo le 14) per consentire i rilievi e rimuovere i veicoli coinvolti nell’incidente anche con una gru dei pompieri. All’interno del tratto chiuso il traffico è stato bloccato e si sono registrati 4 chilometri di coda.

zagarolo un tir si scontra contro un pullman di bambini in gita 4 zagarolo un tir si scontra contro un pullman di bambini in gita 5 zagarolo un tir si scontra contro un pullman di bambini in gita 7 zagarolo un tir si scontra contro un pullman di bambini in gita 1 zagarolo un tir si scontra contro un pullman di bambini in gita 8 zagarolo un tir si scontra contro un pullman di bambini in gita 9 zagarolo un tir si scontra contro un pullman di bambini in gita 3