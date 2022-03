GIU' LE MANI DA ROMAN! - ''YAD VASHEM", IL MUSEO ISRAELIANO SULL'OLOCAUSTO, DIPENDE COSI' TANTO DA ROMAN ABRAMOVICH CHE VUOLE PROTEGGERLO DALLE SANZIONI - L'ENTE E' AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER AVER CHIESTO ALL'AMBASCIATORE STATUNITENSE DI NON SANZIONARE L'OLIGARCA - "IL SIGNOR ABRAMOVICH HA CONTRIBUITO A CAUSE MERITEVOLI PER PIU' DI UN DECENNIO" (TRADOTTO, DONAZIONI "A OTTO CIFRE")...

Yad Vashem, il memoriale e museo ufficiale dell'Olocausto in Israele, è coinvolto in numerose polemiche dopo aver tentato di intervenire nelle sanzioni pianificate contro il miliardario russo israeliano Roman Abramovich, proprietario della squadra di calcio della Chelsea Premier League e sostenitore di lunga data del presidente russo Vladimir Putin.

In una lettera all'ambasciatore statunitense Tom Nides, Yad Vashem, insieme al rabbino capo ashkenazita David Lau e al direttore dello Sheba Medical Center Yitshak Kreiss, ha chiesto che gli Stati Uniti non sanzionassero Abramovich, uno dei principali donatori del memoriale e di altre cause ebraiche. Hanno detto che sanzionarlo danneggerebbe le istituzioni ebraiche che fanno affidamento su di lui per le donazioni, ha affermato il presidente di Yad Vashem, Dani Dayan, che ha affermato che Abramovich era il secondo donatore privato del museo, dopo il defunto Sheldon Adelson e la sua vedova, Miriam.

«Il Sig. Abramovich ha contribuito a cause meritevoli per più di un decennio», ha detto Dayan. «Per quanto ne so, il signor Abramovich non ha alcun legame con il signor Putin».

Israele ha camminato sul filo del rasoio diplomatico nella sua risposta alla guerra in Ucraina. Funzionari israeliani hanno affermato di sostenere l'Ucraina, un paese con l'unico altro capo di stato ebraico al mondo e quello che chiamano un alleato democratico liberale. Ma sono cauti nel provocare la Russia, che sostiene il regime siriano al confine settentrionale di Israele e ha permesso ufficiosamente a Israele di compiere attacchi contro gli sforzi per trasferire armi a Hezbollah, un gruppo sciita sostenuto dall'Iran, in Libano.

Gerusalemme ha rifiutato diverse richieste del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, compreso il trasferimento di equipaggiamento militare.

L'ambiguità di Israele sull'invasione dell'Ucraina è emersa mercoledì, quando i leader israeliani e tedeschi si sono riuniti al memoriale di Yad Vashem giurando di prevenire la perdita di vite umane in Ucraina, senza menzionare pubblicamente la Russia.

«La nostra responsabilità è fare tutto il possibile per prevenire spargimenti di sangue. Non è troppo tardi», ha detto il primo ministro israeliano Naftali Bennett in una dichiarazione congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. «La nostra politica è misurata e responsabile».

Bennett inoltre non ha menzionato il missile russo che si è schiantato contro il memoriale dell'Olocausto dell'Ucraina a Kiev la notte prima. L’attacco ha ucciso almeno cinque persone.

Lo stesso Yad Vashem aveva emesso una "condanna veemente" dell'attacco missilistico martedì notte.

La visita di Scholz arriva una settimana dopo che Yad Vashem e Roman Abramovich hanno annunciato una nuova partnership per finanziare la ricerca e contribuire a nuovi progetti, tra cui due nuove versioni del Libro dei nomi.

La donazione era di "otto cifre", secondo il portavoce di Yad Vashem Simmy Allen.

Domenica, il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid ha messo in guardia i ministri dall'offrire assistenza agli oligarchi ebrei russi che sono stati presi di mira da sanzioni internazionali o che potrebbero essere sanzionati in futuro, secondo una persona presente all'incontro.

Lapid ha detto ai ministri che gli Stati Uniti e i paesi europei stavano pianificando di applicare sanzioni agli oligarchi russi ritenuti parte della cerchia ristretta di Putin, incluso un numero di ebrei che hanno interessi in Israele. Lapid ha affermato che i ministri che hanno promesso loro favori potrebbero causare danni diplomatici a Israele, ha aggiunto la persona, che ha parlato a condizione di anonimato per la delicatezza dell'argomento.

Sabato, Abramovich ha annunciato di aver deciso di cedere il controllo del Chelsea agli amministratori della fondazione di beneficenza del club. La squadra non è in vendita.

Lunedì, l'Unione Europea ha sanzionato il banchiere miliardario russo di origine ucraina Mikhail Fridman, che vive a Londra e possiede la cittadinanza israeliana.

Durante il fine settimana, Fridman ha descritto la guerra come una "tragedia" e ha affermato che la guerra "non può mai essere la risposta". Ma in una conferenza stampa con i giornalisti a Londra, ha detto che non avrebbe criticato direttamente l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin per evitare rappresaglie contro i suoi dipendenti.

Dopo l'annessione da parte della Russia della penisola di Crimea in Ucraina nel 2014, una comunità di ricchi cittadini russi israeliani è immigrata in Israele in parte per evitare le conseguenti sanzioni americane.

Sophie Shulman, una giornalista israeliana russa che ruota intorno alla comunità oligarchica in Israele, ha affermato che gli oligarchi ebrei russi hanno acquisito la cittadinanza israeliana, acquistato case e investito in società tecnologiche israeliane, ma di solito non vivono permanentemente in Israele. Molti vengono a celebrare la Pasqua nel deserto del Negev, ha detto Shulman.

«Vedono Israele come il posto dove stare nel caso in cui il loro mondo crolli intorno a loro», ha detto.