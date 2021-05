GIU' LE MUTANDE, E' LA GIORNATA MONDIALE DELLA MASTURBAZIONE! - SECONDO UNO STUDIO, GLI UOMINI SE LO SMANACCIANO IN MEDIA TRE VOLTE A SETTIMANA - GLI ORGASMI DURANO TRA I 4 E I 6 SECONDI - IL LUOGO PREFERITO? LA CAMERA DA LETTO, SOLO L'1% SCEGLIE L'UFFICIO - E I SEX TOYS SONO AMATISSIMI: LI ACQUISTA UN UOMO SU SEI...

Dagotraduzione dalla Bild

Oggi è la giornata internazionale della masturbazione. Fu istituita quando, nel 1994, la dottoressa Joycelyn Elders, allora consulenta di Bill Clinton, venne licenziata per sostenuto detto che «la masturbazione dovrebbe essere insegnata a scuola», in quanto pratica sessuale da conoscere e rispettare. Anche se da allora le cose sono migliorate, nelle scuole si continua ad ignorare il tema.

Uno studio anonimo del produttore di giocattoli sessuali Arcwave su 3.500 uomini rivela alcuni fatti concreti sulla masturbazione:

In media gli uomini si masturbano 156 volte l'anno, tre volte a settimana. Il 27% afferma che l'orgasmo dura di solito tra i 4 e i 6 secondi, solo il 18% arriva tra i 7 e i 9 secondi, quasi come le donne. Poco più della metà (il 56%) preferisce masturbarsi in camera da letto, il 22% in bagno, l'1% in ufficio.

I giocattoli sessuali vengono acquistati da sei uomini su dieci (il 61%) per migliorare l'orgasmo, e quasi un terzo dei maschi (il 29%) ne usa già uno. Quasi un uomo su cinque (il 19%) usa entrambe le mani per masturbarsi.

«È sorprendente che la masturbazione maschile sia spesso ancora oggi un argomento tabù» ha detto Christopher Ryan Jones, terapista sessuale statunitense. «La masturbazione non è qualcosa di riservato a coloro che sono soli o che non hanno un partner. È una parte importante della scoperta di sé e della cura di sé e ha così tanti vantaggi. La masturbazione allevia lo stress, ti aiuta a dormire meglio, migliora il tuo umore e ti dà un senso di piacere. Ma ti consente anche di conoscere le tue simpatie e antipatie sessuali, che puoi condividere in seguito con il tuo partner, in modo che non sia solo un bene per te personalmente, ma anche per la tua relazione».

Gli fa eco il dotto Gilbert Bou Jaoudé, medico e sessuologo francese: «Per molto tempo la masturbazione è stata vista da una prospettiva socio-culturale e plasmata dal pregiudizio religioso. Si diceva che la masturbazione fosse fonte di problemi di salute come infertilità, perdita di facoltà mentali o sordità. Ovviamente non è così. Al contrario, la masturbazione può avere effetti positivi sulla salute mentale riducendo ansia e disturbi del sonno. Gli studi dimostrano anche che le eiaculazioni ripetute possono aiutare a ridurre il rischio di cancro alla prostata».

