GIÙ LE MANI DA GIGI DAG! – DA MESI “L'AMOUR TOUJOURS”, DEL DJ TORINESE GIGI D'AGOSTINO, È PRESA IN OSTAGGIO DAGLI ESTREMISTI DI DESTRA: LA CANZONE VIENE ACCOMPAGNATA DA SLOGAN XENOFOBI ED È DIVENTATA UNA SORTA DI INNO DELLA SCENA NEONAZISTA TEDESCA – IL BRANO È STATO STORPIATO DA UN GRUPPO DI RAMPOLLI TEDESCHI CHE HANNO CAMBIATO LE PAROLE CON FRASI RAZZISTE. E ORA DISCOTECHE E SAGRE BOICOTTANO LA CANZONE… VIDEO

Dieses Video aus Sylt soll einige Tage alt sein. Die Partygäste singen gelassen „Deutschland den Deutschen, Ausländer Raus“ auf „L’amour Toujou“ von Gigi D'Agostino. Ein rechtsextremer Trend aus dem Jahr 2023. Dazu angedeuteter Hitlergruß und Hitlerbart.



saluti romani a una festa in germania 1

In Germania da giorni si parla solo di una canzone, e non perché abbia vinto qualche festival o perché sia in vetta alle classifiche, ma perché è stata strumentalizzata dall’estrema destra. La canzone è L'amour toujours del dj torinese Gigi D'Agostino, un brano orecchiabile che dal 2001 […]

Negli ultimi giorni la canzone è finita sotto i riflettori, e soprattutto è rimbalzata sui social media, dopo il video diventato virale in cui un gruppo di rampolli dell’alta borghesia tedesca, con flûte di champagne e bicchieri di spritz in mano, sicuri di sé stessi tanto da farlo in pubblico senza remore, intona lo slogan razzista “Ausländer raus, Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“, “Fuori gli stranieri, Germania ai tedeschi, fuori gli stranieri "sulle note del ritornello, durante la festa d’apertura della stagione al Pony Club di Sylt, il locale più esclusivo dell’isola dei vip nel Mare del Nord.

gigi dagostino 2

In Germania l’indignazione per il video, in cui uno dei presenti fa anche il saluto romano e simula i baffetti di Hitler con le dita, è enorme, sull’accaduto si sono espressi anche il cancelliere Scholz e la ministra degli Interni Faeser. In realtà “L'amour toujours" è un successo globale assolutamente innocuo che da mesi, almeno da novembre dello scorso anno, è stato preso in ostaggio dagli estremisti di destra: la canzone manipolata risuona accompagnata dagli slogan xenofobi nelle feste popolari, è diventata una sorta di inno della scena neonazista tedesca.

PROTESTE PRO PALESTINA A BERLINO

Solo negli ultimi giorni, dopo il fattaccio di Sylt, secondo quanto riferiscono alcuni quotidiani bavaresi 2 uomini hanno scandito slogan razzisti al ritmo di “L'amour toujours” in un ristorante all’Erlanger Bergkirchweih. Un caso simile si è verificato anche in una festa del tiro a segno di Löningen in Bassa Sassonia. Ora, oltre all’indignazione, e alle indagini della polizia scattate ovunque, arrivano le prime reazioni: diverse feste popolari e diverse discoteche hanno deciso di boicottare l’hit che fa ballare tutti.

