GIÙ LE MANI DA MIO MARITO - ALTRO CHE CRISI: MICHELLE HUNZIKER RACCONTA A “OGGI” DI QUELLA VOLTA IN CUI AVREBBE SPEZZATO LE MANINE A UNA DONNA CHE LE AVEVA ALLUNGATE SU SUO MARITO: “UNA RAGAZZA UBRIACA ERA UN PO' TROPPO INCOLLATA A LUI E MI STAVO INNERVOSENDO. QUANDO GLI HA MESSO UNA MANO SUL GINOCCHIO, NON CI HO PIÙ VISTO, SONO ANDATA DA LEI…”

Cristina Rogledi per "www.oggi.it"

Negli ultimi tempi Michelle Hunziker ha deciso di farsi in tre. Prima l'estate: una settimana a Milano Marittima con la mamma e le sue bambine, poi in Sardegna, lei da sola con le bimbe e il marito che le raggiungeva nel weekend, infine in montagna, sulle Dolomiti, la vacanza vera, lunga, con un'infinità di gite, scalate ed esperienze temerarie ( le racconterà lei).

Finito il tempo delle vacanze, rieccola al lavoro e, guarda caso, Michelle è di nuovo pronta a farsi in tre: come ogni settembre la vedremo condurre Striscia la notizia al fianco di Greggio, poi c'è la grande novità della stagione, la Hunziker presenterà, facendo la staffetta con Maria De Filippi, il nuovo programma di Canale 5, Amici Celebrities.

La prima puntata ci sarà queen Maria, poi arriverà Michelle. Dulcis in fundo la rivedremo cantare, ballare e presentare la seconda edizione del talent musicale All togheter now, assieme a J-Ax, il programma che hanno tenuto a battesimo assieme la scorsa stagione.

Una cavalcata di lavoro che la porterà dritta a fine novembre. Prenderà il posto di Maria De Filippi ad Amici Celebrities. Profuma di investitura questo ruolo. «Vi racconto com'è andata: Maria mi ha telefonato a inizio estate per chiedermi cosa ne pensavo di questo nuovo talent. Sembrava una chiacchierata così, di piacere, e io le ho detto la verità, che la trovavo un'idea geniale. A quel punto, dopo un po', Maria mi fa: "Michelle, allora non hai capito! Io voglio che lo conduca tu". Finita la frase ci sono stati 3o secondi di silenzio, ero incredula e tra me e me pensavo: "Ma se Steve Jobs fosse ancora vivo e chiedesse a qualcun altro di presentare una sua creazione, il pubblico come la prenderebbe?".

Lo dico perché mi sono sentita emozionata ed onorata della stima che mi ha dimostrato Maria ma il rispetto che ho per il pubblico mi fa riflettere su come potrebbe reagire chi segue i suoi programmi perché ama lei. Infatti sulle prime le ho risposto: "Ma non si può, Maria, è il TUO programma, no, non si può". Lei è stata bravissima a rassicurarmi e convincermi spiegandomi che ci aveva pensato a lungo e che dovevo fidarmi del suo intuito. E quindi, con grandissimo piacere, le ho detto "sì"».

Vi avvicenderete al timone di Amici Celebrities, anche questa è una novità. «Sì, perché Striscia partirà il 23 settembre come Amici Celebrities e quindi le prime puntate le condurrà Maria, poi subentrerò io e la nostra staffetta è davvero un esperimento. Vedremo il pubblico come reagirà. Sono felicissima e gasata ma con la solita strizza degli inizi».

La regina della tv l'ha incoronata come prescelta. Bella responsabilità. «Questo è stato un anno bellissimo. Mediaset mi ha riconfermato il mio "bambino", All togheter now, un format partito come start up, in un momento in cui il pubblico era saturo di musica dopo Amici, X Factor, The Voice. E poi è arrivata la sorpresa di Maria... Non mi aspettavo così tanto. Ce la metterò tutta per essere all'altezza».

Come prendono a casa i suoi tanti impegni? Protestano? «No, anche perché ho trascorso l'estate appiccicata alle bambine, mi sono proprio goduta la mia famiglia, e poi sono ben organizzata. Quando farò Striscia potrò stare con le bimbe sino alle 4 del pomeriggio, due volte alla settimana andrò a Roma per Amici Celebrities e poi dovrò fare All together now. Sino a novembre sarò impegnata tutti i giorni ma è il mio lavoro ed è giusto così».

Al festival Venezia lei e Giulia Bongiorno avete ricevuto un riconoscimento, il Filming Italy Best Movie Humanitarian Award, per la legge Codice rosso, la norma contro i femminicidi voluta dalla vostra associazione, Doppia Difesa. È una legge che prevede, tra le altre cose, che il giudice ascolti la persona offesa entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato. «Per me e per Giulia Bongiorno è una bella soddisfazione anche se nella quotidianetà le storie di cronaca ti fanno sentire frustrata. È un po' come lottare contro i mulini a vento: ogni donna che muore per mano di un uomo è una sconfitta per tutti ma non possiamo mollare. Il premio ci ha fatto piacere ma non cancella una realtà fatta di numeri drammatici.

In montagnami è successa una cosa che mi ha emozionato più del premio: io e Tomaso stavamo facendo una camminata quando una bellissima signora si è avvicinata e mi ha re-galato un sasso a forme di cuore. Mi ha detto: "Tienilo perchéhé ti voglioli ringraziareii per quello 11 che fai, io sono una sopravvissuta" e mi ha abbracciata. Mi ha così scosso chemi sono scese le lacrime. È grazie a storie come la sua che io sento la forza e il desiderio di an-dare sempre avanti».

Due Procure importanti hanno dichiarato che è impossibile dare seguito a Codice Rosso perché arrivano troppo denunce. «Sì, abbiamo sentito e siamo piuttosto arrabbiate, sia io sia GiuliaBongiorno, perché le donne in pericolo di vita non possono essere considerate un intoppo al lavoro dei magistrati. Mentre la corruzione è un reato grave che può aspettare, una donna che viene ritenuta dalle Forze dell'ordine in pericolo di vita è da considerare un'emergenza».

Ho saputo che questa estate si è innamorata della montagna al punto di desiderare di vivere lì. «Sì, è vero. Le Dolomiti mi hanno conquistata. L'aria, la natura, la gente, i colori, il cibo, l'organizzazione, l'atmosfera, la pulizia... mi pia-ce tutto dell'Alto Adige. Per me è un sogno irrealizzabile altrimenti mi trasferirei lì anche domani».

L'abbiamo vista scalare una discreta parete. Sbaglio o lei soffre di vertigini? «Ne soffro tanto. Infatti ero lì lì per mollare quando mi ci sono trovata davanti. La guida e lamia amica Serena Autieri mi hanno spronato e mi sono fidata ma ho avuto talmente paura che mi scappava di continuo la pipì. Adesso capisco l'ebbrezza e il senso di potenza che si prova ad arrivare in cima. È una sensazione di libertà, di adrenalina pura. Fa bene anche all'auto-stima».

A quanto pare, però, non ha convinto suo marito Tomaso a seguirla. «In realtà non ha potuto perché si è rotto il legamento di un ginocchio mentre eravamo in montagna».

A proposito di Tomaso: le ultime immagini insieme vi ritraggono durante un litigio. E come al solito è spuntata la parolina magica: "crisi". «Abbiamo tanto riso per quella foto perché guandomi sono rivistami sono fatta impressione: non credevo di essere così tanto arrabbiata. Avevo un'aria così aggressiva che siamo esplosi a ridere tutti e due.

A me va bene che la gente veda anche questo nostro lato perché siamo persone vere e normali, io non sono capace di trattenermi, se devo dire una cosa la dico, infatti ci chiamano Sandra e Raimondo. Come tutti gli umani anche noi litighiamo ed è bene che si sappia. Il bello, però, è che facciamo pace alla svelta».

Com'è cambiato negli anni il vostro rapporto? Come si fa a non allontanarsi col passare del tempo? «Ho capito che il rapporto a due è un percorso di tolleranza perché la verità è che ogni tanto bisogna imparare a perdonare le cose che non ti vanno, a tenere a freno il tuo ego e a mettere da parte anche le tue ragioni. Io è da poco che riesco a stare zitta anche se dentro dime so di aver ragione. Ho capito che in alcuni casi è più importante lasciar correre e chiarire al momento giusto. È faticoso ma funziona».

Cos'è che vi fa litigare di più? «I motori. Mio marito ha una vera e propria passione per le auto e io ho paura della velocità e non la concepisco. Però voglio essere sincera: l'interesse di Tomaso è autentico, non si limita alla velocità e all'estetica. Lui ama i motori seriamente e, infatti, è molto esperto an-che dal punto di vista tecnico. Gli specialisti del settore lo stimano molto».

La sua primogenita Aurora ha ammesso di essere pazza di gelosia per il suo fidanzato Goffredo. Da chi ha preso? «Anch'io sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi. Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così, quando tieni sei geloso».

Eppure dopo 8 anni d'amore si sarà un po' sopito il lato passionale. «Assolutamente no, siamo belli accesi. Forse anche perché siamo partiti al contrario: all'inizio abbiamo dovuto confrontarci parecchio perché abbiamo due caratteri opposti. La noia non fa parte della nostra quotidianità.

Devo dire che Tomaso non mi dà motivo di essere gelosa, è un uomo serio, ma una sera a una festa una ragazza ubriaca era un po' troppo incollata a lui e mi stavo innervosendo. Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto, sono andata da lei e le ho detto "ma come ti permetti di toccare mio marito?" e l'ho gentilmente accompagnata fuori dal locale. Forse Aurora ha preso da me». Risata.

