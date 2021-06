GIÙ LA MASCHERA! - DOPO LA FRANCIA, ANCHE LA SPAGNA TOGLIE L’OBBLIGO DI MASCHERINA ALL’APERTO! L’ANNUNCIO DI SANCHEZ: GIOVEDÌ SI TERRÀ UN CONSIGLIO DEI MINISTRI STRAORDINARIO IN CUI PROPORRÀ LA CANCELLAZIONE DELLA NORMA - “QUESTO SARÀ L’ULTIMO WEEKEND CON L’OBBLIGO”

pedro sanchez 2

(ANSA) - BARCELLONA, 18 GIU - Via la mascherina all'aperto in Spagna dal 26 giugno. Lo ha annunciato il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez intervenendo a Barcellona al Cercle d'Economia. Sanchez ha spiegato che giovedì si terrà un Consiglio dei ministri "straordinario" in cui proporrà di eliminare l'obbligo di mascherina all'aperto: "Questo sarà l'ultimo weekend con l'obbligo", ha spiegato. (ANSA).

CORONAVIRUS SPAGNA spagna fine del lockdown PEDRO SANCHEZ CON LA MASCHERINA