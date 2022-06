IL GIUBILEO DI PLATINO VISTO DA NATALIA ASPESI: “DA TEMPO SI ASPETTA CON DOLENTE IMPAZIENZA CHE LA REGINA MUOIA” – “LA SUA ASSENZA ALLA MESSA A ST.PAUL È STATA ATTRIBUITA A UN SUO OVVIO AFFATICAMENTO. IO PENSO ANCHE A UNA SUA SCELTA DI VOLERSENE RESTARE A CAS A GODERSI PER UNA VOLTA UNO SPETTACOLO DELLA CORONA IN TELEVISIONE, LEI ANCORA DI PIÙ PROTAGONISTA PERCHÉ ASSENTE” – “ELISABETTA CONOSCE PERFETTAMENTE L'ITER GRANDIOSO DEL SUO FUNERALE, CERIMONIA CUI SARÀ MOLTO PRESENTE OVVIAMENTE IN SPIRITO: POTREBBE SUCCEDERE DOMANI O FRA DIECI ANNI, UNO DEI RARI POTERI E PIACERI DEI VECCHISSIMI È QUELLO DI ESSERE MOLTO DISPETTOSI…”

Natalia Aspesi per “la Repubblica”

Natalia Aspesi

Da tempo si aspetta con dolente impazienza che muoia. Per carità, guai a dirlo, anche a me appena possono, urlando come si fa con chi, si presume, causa età, debba essere sordo e anche più o meno svanito, prospettano una specie di immortalità gioiosa: orribile, perché ipocrita e inutile, come se agli ultranovantenni, perse le persone care di una vita, acciaccatissimi, stufissimi di tutto, sprezzanti del presente, premesse continuare a sopportare se stessi, i parenti, il mondo.

la regina elisabetta 2

Certo per la regina Elisabetta il nervoso sarà molto più regale, ma non meno fastidioso, di quello di altri suoi coetanei. Sono anni che i noiosi si chiedono perché non abdichi, perché non salti il figlio Carlo e passi il trono al nipote William, perché, defunto il centenario marito, non si ritiri in gramaglie come la regina Vittoria alla morte del suo amato Alberto; perché insomma non si tolga di mezzo, anche se è buio il futuro del pianeta.

la regina, kate middleton e i figli al balcone di buckingham palace 2

Pur molto amata dal suo popolo, grandiosamente regina come oggi nessun re o capo di Stato, una vita da Crown, di amore, dolore, offese, riconoscimenti, responsabilità, delusioni, felicità, guerre, lutti, eccetera, e adesso questo Giubileo di platino, premio per 70 anni di ammirevole professionismo, e forse da tempo una gran voglia di pensione, di non far niente, di evitare il premier Johnson o successore, e pure i discendenti e i loro pasticci e cattivi umori.

platinum party a buckingham palace 6

Invece giornate sempre più faticose, le spalle sempre più curve, l'arrivo del bastone, lo sguardo sempre più feroce dietro gli occhiali, i bisnipotini perfetti da sembrare finti, quel piccolo George antipatico così ben rappresentato nella serie animata americana The Prince, tra genitori sempre a letto e nonno in divisa rossa maltrattato dalla bisnonna che gli urla sempre, non sarai mai re!

la regina elisabetta 1

Invidiabilmente elegante oltre la moda, dal cappello alle scarpe in rosa, giallo, verdino, azzurro e gioielli, esempio per tutte le signore in età, bella come può esserlo una donna molto anziana che conosce il valore politico della propria immagine.

Questa sua assenza alla spettacolare messa nella cattedrale di Saint Paul, dove furoreggiavano i grandi cappelli delle mogli dei nipoti col petto pieno di medaglie come anche il figlio Carlo, è stata attribuita a un suo ovvio affaticamento.

Io penso anche a una sua scelta di volersene restare a casa, nel suo castello di Windsor, a godersi per una volta uno spettacolo della corona in televisione, lei ancora di più protagonista perché assente: magari seduta sul letto, sotto una fresca copertina, e con una scatola di cioccolatini al fianco e nessuno a romperle le scatole: paradiso!

harry e meghan a st. paul 6

Penso a Ogni passione spenta, il bel romanzo di Vita Sackville-West, 1931, in cui l'anziana Lady Slane, rimasta vedova dell'importante marito, si accorge di non aver nessuna voglia di stare coi figli, anche loro ormai in età, e se ne va a vivere con una governante in una casetta in periferia, finalmente libera di essere se stessa, non più legata ai doveri di moglie di un personaggio istituzionale e di madre, nonna e bisnonna.

la regin e il principe carlo

Dagli inizi di questo anno di grandioso e raro Giubileo, i mezzi di informazione martellano con le immagini di Elisabetta, figlia, bambina, ragazza, innamorata, incoronata, una bellezza sorridente e devota, una promessa, da subito, di essere una spettacolare regina rispettando i forti limiti del suo ruolo.

Contemporaneamente è nato una specie di duello visivo tra la coppia Carlo, parecchio invecchiato, e Camilla, arzillissima, e William, spesso musone, e Kate, molto smaniosa, ogni mezz' ora un nuovo abbigliamento su un corpicino talmente sottile (causa effetto vestito) da immaginarla disperatamente digiuna.

platinum party a buckingham palace 3

La regina vedova si è fatta vedere molto più con Camilla che con Kate, un segnale che la commoner non deve farsi illusioni, dovrà aver pazienza. Elisabetta conosce perfettamente l'iter grandioso del suo funerale, cerimonia cui sarà molto presente ovviamente in spirito: potrebbe succedere domani o fra dieci anni, uno dei rari poteri e piaceri dei vecchissimi è quello di essere molto dispettosi.

