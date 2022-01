I GIUDICI ACCERCHIANO GRILLO – BEPPE-MAO VA A PROCESSO PER L’AGGRESSIONE AL GIORNALISTA FRANCESCO SELVI: FISSATA PER IL 13 GIUGNO LA PRIMA UDIENZA, AL TRIBUNALE DI LIVORNO. I FATTI RISALGONO AL SETTEMBRE 2020, QUANDO IL CRONISTA STAVA CERCANDO DI INVERVISTARE “L’ELEVATO” E RICEVETTE UNO SPINTONE – NUOVI DETTAGLI DALLE INDAGINI SU MOBY: I FRONTI AL CENTRO DELLE RICHIESTE DI INTERVENTI PUBBLICI AVANZATE DA ONORATO A GRILLO SAREBBERO TRE…

"Aggredì giornalista tv", Grillo a processo il 13 giugno

(ANSA) - E' stata fissata al 13 giugno prossimo, al tribunale di Livorno, l'apertura del processo che vede imputato Beppe Grillo per i reati di violenza privata e lesioni personali ai danni del giornalista Francesco Selvi: la procura di Livorno ha emesso un decreto di citazione a giudizio. La stessa procura aveva chiesto l'archiviazione per l'accusa di violenza privata - notificando invece un avviso di conclusione indagini per il reato di lesioni - ma il gip a dicembre scorso l'aveva respinta ordinando l'imputazione coatta.

I fatti risalgono al 7 settembre 2020 quando sulla spiaggia di Marina di Bibbona Francesco Selvi stava cercando di intervistare Beppe Grillo per la trasmissione di Rete4 'Diritto e Rovescio'. Per l'accusa Grillo strappò di mano il cellulare al giornalista e lo spintonò per le scale dello stabilimento balneare dove si trovava, procurandogli un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Le indagini sono partite dopo la denuncia fatta dal giornalista alla procura di Livorno.

Grillo: indagini, richieste interventi Onorato su 3 fronti

(ANSA) - Sono almeno tre i fronti al centro delle richieste di interventi pubblici che sarebbero state avanzate da Vincenzo Onorato a Beppe Grillo il quale a sua volta le avrebbe girate a parlamentari M5S che avevano a che fare con i ministeri dello Sviluppo Economico e con quello delle infrastrutture e della mobilità.

Il particolare emerge dalle chat agli atti dell'indagine della Procura di Milano in cui Grillo e Onorato sono indagati per traffico di influenze illecite che sta scandagliano i contratti pubblicitari stipulati nel 2018 e 2019 tra l'armatore e la società del garante dei Cinquestelle, per un importo tortale di 240 mila euro, ed anche quelli con la Casaleggio Associati per 600 mila euro annui per tre anni.

Da quanto si è saputo gli interventi chiesti avrebbero riguardato il contenzioso civile tra Tirrenia in amministrazione straordinaria e il gruppo Onorato, la proroga della convenzione fra lo Stato e Compagnia Italiana di Navigazione per la continuità territoriale marittima e la limitazione dei benefici fiscali alle sole navi che imbarcano equipaggi italiani e comunitari.

Le chat, che secondo l'inchiesta non lasciano dubbi sulle richieste di Onorato, riguarderebbero un quadro "complesso" con richieste anche su altri aspetti, anche prettamente economici. Mentre, secondo inquirenti e investigatori, le prestazioni fornite dalla Beppe Grillo srl sono ritenute modeste e non adeguate al corrispettivo versato.

Grillo:Conte,si dimostrerà piena legittimità suo operato

(ANSA) - "Permettermi di esprimere vicinanza a Grillo perché ho visto che molti giornali hanno enfatizzato la notizia di questa indagine. Sono assolutamente fiducioso che le verifiche in corso dimostreranno le piena legittimità del suo operato. Ne sono assolutamente sicuro". Lo ha detto Giuseppe Conte.

