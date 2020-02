GIUNGLA METROPOLITANA – PAURA SU UN AFFOLLATO VAGONE DELLA METROPOLITANA DI BROOKLYN DOVE DURANTE UNA RISSA UN UOMO E UNA DONNA HANNO TIRATO FUORI I COLTELLI: I DUE, DOPO AVER INIZIATO A SCAZZARE, HANNO PRESO IN MANO LE LAME TENTANDO DI ACCOLTELLARSI A POCHI CENTIMETRI DA UN BIMBO IN UN PASSEGGINO… VIDEO

DAGONEWS

rissa con coltelli in metropolitana a brooklyn 4

Paura su un vagone della metropolitana di Brooklyn per una rissa tra un uomo e una donna che hanno tentato di accoltellarsi a vicenda, terrorizzando gli altri passeggeri.

Non è chiaro il motivo per cui sia scoppiato il litigio, ma alcune persone a distanza di sicurezza hanno ripreso la scena: i due hanno iniziato a litigare prima di tirare fuori le lame, tentando di accoltellarsi. Alcune persone hanno provato a separarli mentre un bambino in un passeggino era pericolosamente vicino alla coppia.

rissa con coltelli in metropolitana a brooklyn 2

Alla fine la donna è scesa dal treno e non c’è stato alcun ferito. Non è andata bene, invece, a una ragazza che sempre durante il weekend è stata sfigurata con un coltello in un altro attacco in metropolitana: in questo caso i testimoni hanno parlato di un attacco non provocato.

rissa con coltelli in metropolitana a brooklyn 1 rissa con coltelli in metropolitana a brooklyn 6 rissa con coltelli in metropolitana a brooklyn 5