20 dic 2021 17:50

LA GIUSTA PENITENZA - LA CHIESA FRANCESE HA INIZIATO A VENDERE I SUOI BENI PER RIPAGARE LE CAUSE DELLE VITTIME DI PEDOFILIA - LA CONFERENZA DEI VESCOVI VUOLE STANZIARE I PRIMI 20 MILIONI DI EURO GIÀ ALL’INIZIO DEL 2022: PALAZZI E MONASTERI FINIRANNO SUL MERCATO - PER ESEMPIO IL VESCOVO DI CRÉTEIL, ALLE PORTE DI PARIGI, HA DECISO DI LASCIARE IL SUO DOMICILIO PERSONALE, POI TOCCHERA' ANCHE A...