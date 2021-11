18 nov 2021 13:20

GIUSTIZIA ALL'AMERICANA: UNO ASSALTA IL CONGRESSO E SI BECCA SOLO 3 ANNI – LO SCIAMANO PRO-TRUMP JAKE ANGELI È STATO CONDANNATO A 41 MESI DI CARCERE. EPPURE, PER I SEI CAPI DI IMPUTAZIONE, LA SOMMA DELLE ACCUSE AVREBBE DOVUTO PREVEDERE ALMENO 20 ANNI DI GALERA. GLI AVVOCATI DELLO SVALVOLONE SONO RIUSCITI A FAR RIDURRE DRASTICAMENTE LA CONDANNA PER DUE RAGIONI: JAKE NON HA PRECEDENTI PENALI E, NONOSTANTE LE CORNA E L’ARIA DA VERO TRUCE, QUEL GIORNO NON AGGREDÌ NESSUNO… - VIDEO