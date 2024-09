18 set 2024 08:54

GIUSTIZIA AMARA PER I PM DI MILANO - LA PROCURA DI BRESCIA HA CHIESTO LA CONDANNA A OTTO MESI PER FABIO DE PASQUALE, EX PROCURATORE AGGIUNTO DI MILANO, E PER IL SUO COLLEGA SERGIO SPADARO - I DUE SONO ACCUSATI DI "RIFIUTO DI ATTI D'UFFICIO" PER AVERE TENUTO NASCOSTE PROVE DECISIVE NEL PROCESSO ENI-NIGERIA - DE PASQUALE E SPADARO AVREBBERO INSABBIATO DOCUMENTI CHE DIMOSTRAVANO L'INNOCENZA DEGLI IMPUTATI (CHE SONO STATI COMUNQUE ASSOLTI) TRA CUI L'AD CLAUDIO DESCALZI, ACCUSATO DI CORRUZIONE INTERNAZIONALE PER PRESUNTE TANGENTI...