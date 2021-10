2 ott 2021 19:30

LA GIUSTIZIA NEL CESSO – UN GIUDICE SPAGNOLO HA DECISO CHE FILMARE DONNE MENTRE FANNO PIPÌ NON È REATO – LA SENTENZA RIGUARDAVA DECINE DI DONNE CHE HANNO SCOPERTO DI ESSERE STATE REGISTRATE MENTRE FACEVANO I LORO BISOGNI IN UN VICOLO DURANTE UNA FESTA POPOLARE IN GALIZIA. LE VITTIME HANNO POI SCOPERTO DI ESSERE FINITE SU ALCUNI SITI PORNO E HANNO SPORTO DENUNCIA. MA IL GIUDICE PABLO MUNOZ VAZQUEZ HA OPTATO PER L’ARCHIVIAZIONE PERCHÉ IN QUEI VIDEO… - E MONTA LA PROTESTA