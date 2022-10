GIUSTIZIA FAI DA TE - UN TURISTA GIAPPONESE HA ACCALAPPIATO UNA BORSEGGIATRICE IN CENTRO A VENEZIA E L'HA BLOCCATA CON UN BRACCIO INTORNO ALLA GOLA - "CHIAMATE LA POLIZIA" HA URLATO AI PASSANTI CHE HANNO APPLAUDITO IL GESTO - LA LADRUNCOLA È STATA RAGGIUNTA DA UN'AMICA CHE HA PROVATO A LIBERARLA MA È STATA FERMATA DA PASSANTI: "LASCIALO. HA RAGIONE" - VIDEO

BORSEGGIATRICE FERMATA DA UN TURISTA GIAPPONESE

turista giapponese ferma borseggiatrice a venezia 1

Valerio Salviani per www.leggo.it

Un turista giapponese ha deciso di farsi giustizia da solo contro una borseggiatrice, che ha provato a derubare la moglie in centro a Venezia. L'uomo ha bloccato la ladra e l'ha umiliata davanti ai passanti, che hanno applaudito alla scena.

turista giapponese ferma borseggiatrice a venezia 2

L’episodio è accaduto giovedì in campo San Zulian, nel cuore del centro storico della città veneta. Nel video, ripreso da alcuni passanti e diventato virale sui social, si vede l'uomo tenere ferma la presunta ladra con una mano intorno al collo e l'altra a bloccarle il braccio, in modo che non possa scappare via. Quando la donna prova a liberarsi, scagliandogli una borsa contro, il turista giapponese reagisce sbattendola a terra con forza.

turista giapponese ferma borseggiatrice a venezia 5

La presunta ladra piange disperata e la moglie dell'uomo sembra dirgli di non esagerare. Un'amica della ragazza, forse una complice, prova a intervenire, ma viene fermata da alcuni passanti che le dicono: «Lascialo, ha ragione». Una scena applaudita da chi ha assistito, nonostante la durezza delle azioni del turista.

turista giapponese ferma borseggiatrice a venezia 4 turista giapponese ferma borseggiatrice a venezia 3