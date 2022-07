LA GIUSTIZIA INGLESE E' PIU' LENTA DI QUELLA ITALIANA - DOPO 27 ANNI LA BBC E' STATA CONDANNATA A RISARCIRE ALEXANDRA PETTIFER, ANCHE CONOSCIUTA COME TIGGY LEGGE-BOURKE, L'EX TATA DEI PRINCIPI WILLIAM E HARRY, PER IL MODO IN CUI UN SUO GIORNALISTA NEL 1995 INVENTÒ CHE AVEVA AVUTO UNA RELAZIONE CON CARLO E AVEVA ABORTITO UN SUO FIGLIO - L'AUTORE, MARTIN BASHIR AVREBBE CREATO IL RUMOR PER "OTTENERE UN'INTERVISTA ESCLUSIVA CON LA PRINCIPESSA DIANA" CHE FU DESCRITTA DAI COMMENTATORI DELL'EPOCA COME LA "BOMBA" CHE AVEVA DISTRUTTO L'IMMAGINE DELLA FAMIGLIA REALE…

Maurizio Stefanini per “Libero quotidiano”

tiggy legge bourke 1

Emittente e testata nota in tutto il mondo per la sua fama di stile e correttezza, la Bbc dovrà risarcire l'ex-tata dei principi William e Harry, per il modo in cui un suo giornalista nel 1995 inventò che aveva avuto una relazione con Carlo e aveva abortito un suo figlio. Una balla volta a far arrabbiare Diana e a farle dunque rilasciare un'intervista che avrebbe fatto epoca.

Alexandra Pettifer era conosciuta come Tiggy Legge-Bourke durante il suo periodo di lavoro per la famiglia reale. "Pietra dello scandalo", è il caso di dirlo, è stato Martin Bashir: giornalista di origine pakistana che a 33 anni nel 1985 divenne famoso proprio per la sua intervista a Lady Diana realizzata per il programma BbcPanorama. Trasmessa a tre anni dalla separazione della principessa con l'erede al trono, fu vista da 22,8 milioni di britannici e fu descritta dai commentatori dell'epoca come la "bomba" che aveva distrutto l'immagine di una famiglia reale "contenta, premurosa e unita".

martin bashir 2

Sull'onda di quel successo, il cronista condusse altri programmi, nel 1999 passò alla Itv, apparve in un film dove impersonava sé stesso, realizzò una serie di interviste in cui seguiva la vita di Michael Jackson per 8 mesi e che pure fu vista da milioni di persone: 14 nel Regno Unito, 38 negli Stati Uniti. Subito dopo il cantante finì sotto processo per pedofilia, e durante il processo accusò il giornalista di averlo intenzionalmente voluto mettere in cattiva luce.

Dopo l'assoluzione, Jackson girò addirittura un contro-documentario per mostrare che Bashir aveva mentito. Nel 2003 Bashir fu votato in un sondaggio "il quinto peggior inglese dell'anno", nel 2004 passò alla americana Abc, nel 2008 ne fu sospeso come "sessista" e costretto a chiedere scusa, nel 2009 ammise di aver voluto apposta mettere in cattiva luce Jackson per fare più spettacolo, nel 2010 passò alla Msnbc, nel 2013 incorse in altri due infortuni, nel 2016 tornò a lavorare alla Bbc su temi religiosi, ma nel 2021 la lasciò in concomitanza alla scoperta che per conquistare la fiducia di Diana aveva utilizzato documenti falsi.

intervista di martin bashir alla principessa diana

La Bbc ha ora dichiarato di essere «estremamente dispiaciuta per il danno grave e prolungato» causato alla signora Pettifer e alla sua famiglia in seguito alla trasmissione. In una dichiarazione concordata letta in tribunale, l'avvocato della signora Pettifer, Louise Prince, ha affermato che le affermazioni includevano «le accuse molto serie e totalmente infondate secondo cui la ricorrente aveva una relazione con Sua Altezza Reale il Principe di Galles, che ha portato a una gravidanza che è stata interrotta».

Ha detto anche che la signora Pettifer non conosceva la fonte delle affermazioni negli ultimi 25 anni, ma era «probabile che queste accuse false e dannose fossero nate di conseguenza e nel contesto degli sforzi della Bbc Panorama per ottenere un'intervista esclusiva con Diana, la principessa del Galles».

tiggy legge bourke con il principe carlo

L'INGANNO

La società pagherà dunque alla signora Pettifer una somma sostanziale e non rivelata e le sue spese legali. Come parte della dichiarazione, l'emittente ha affermato di aver pienamente accettato che le affermazioni contro la signora Pettifer «erano del tutto infondate, non avrebbero mai dovuto essere fatte e che la Bbc all'epoca, non ha indagato adeguatamente su gravi preoccupazioni» su come si fosse assicurata l'intervista.

tiggy legge bourke con carlo william e harry 1

Dopo l'udienza, il direttore generale della Bbc Tim Davie ha affermato che la società si è scusata con la signora Pettifer, il principe di Galles, i principi William e Harry «per il modo in cui la principessa Diana è stata ingannata e il conseguente impatto su tutte le loro vite».

Ha aggiunto: «ora che sappiamo del modo scioccante in cui è stata ottenuta l'intervista, ho deciso che la Bbc non trasmetterà mai più il programma; né lo concederemo in licenza in tutto o in parte ad altre emittenti». Ma la signora Pettifer si è detta delusa «del fatto che sia stata necessaria un'azione legale affinché la Bbc riconoscesse il grave danno a cui sono stata sottoposta».

