GIUSTIZIA PER PAMELA - DOPO L’ERGASTOLO PER INNOCENT OSEGHALE, CONDANNATO A TRE ANNI L'EX FIDANZATO, IL ROMENO ANDREI CLAUDIU NITU PER SPACCIO DI STUPEFACENTI E PER AVERE TENTATO, SENZA RIUSCIRCI, DI FARLA PROSTITUIRE PER LA DROGA - A PRESENTARE LA DENUNCIA ERA STATA ALESSANDRA VERNI, LA MAMMA DI PAMELA, DOPO AVER TROVATO IL CELLULARE DELLA FIGLIA CON DEI MESSAGGI INEQUIVOCABILI…