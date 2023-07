12 lug 2023 15:30

GIUSTIZIA E’ FATTA?/2 – POLEMICHE PER LA SENTENZA D’APPELLO SULL’OMICIDIO WILLY MONTEIRO: DALL’ERGASTOLO, SCENDE A 24 ANNI LA CONDANNA PER I FRATELLI BIANCHI. AI DUE, PUNITI PER AVER AMMAZZATO DI BOTTE A COLLEFERRO WILLY, SONO STATE RICONOSCIUTE LE ATTENUANTI GENERICHE - CONFERMATI 23 ANNI PER BELLEGGIA E 21 PER PINCARELLI….