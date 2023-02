GIUSTIZIA PER SAMAN ABBAS - IL PAKISTAN TEMPOREGGIA SULL’ESTRADIZIONE DEL PADRE DI SAMAN, ACCUSATO DI ESSERE IL MANDANTE DELL'OMICIDIO - IL FIDANZATO DELLA RAGAZZA UCCISA A NOVELLARA SI È COSTITUITO PARTE CIVILE NEL PROCESSO: “VOGLIO CHE NON SIANO SOLO LO ZIO E I CUGINI A PAGARE, MA ANCHE IL PADRE E LA MADRE” – IL SUO APPELLO AL GOVERNO: “GLI UNDICI RINVII DI UDIENZA PER LA DECISIONE SONO SCANDALOSI, CONVOCHINO L’AMBASCIATORE PACHISTANO…”

«Lotterò con tutte le mie forze perché Saman abbia vera giustizia. Dopodomani inizierà il processo e questo è un bene, ma io voglio che, se ritenuti colpevoli, non siano solo lo zio e i cugini a pagare, ma anche il padre e la madre». Saqib Ayub, il fidanzato di Saman, non sarà in aula venerdì mattina.

Ci sarà però il suo legale, l’avvocato Claudio Falleti, che si costituirà parte civile nella prima udienza del processo per l’omicidio della 18enne pachistana, assassinata per essersi opposta a un matrimonio combinato, la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021, a Novellara (Reggio Emilia). […]

Nel giorno in cui a Islamabad c’è stato l’ennesimo rinvio del procedimento per l’estradizione del padre di Saman, Shabbar Abbas, Falleti non fa mistero delle aspettative della difesa e del ragazzo: «Gli undici rinvii di udienza per la decisione sono scandalosi. Credo che la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani debbano dare seguito a quanto detto in passato. Ossia che la vicenda di Saman non può lasciare indifferenti. Ora che sono al Governo, agiscano e convochi l’ambasciatore pachistano».

[…] Il Paese d’origine degli Abbas ha due responsabilità. La prima riguarda l’estradizione, la seconda è legata alla ricerca di Nazia Shaheen, ancora latitante e nascosta in Pakistan. […] Saqib Ayub, oggi vive in Piemonte, lontano da occhi indiscreti. È stato praticamente adottato dall’avvocato Falleti che lo ha seguito e ospitato per mesi. Oggi lo difende a proprie spese e rinunciando anche al gratuito patrocinio: «È un bravo ragazzo — spiega — ed è determinato a fare qualcosa contro un retaggio tribale arcaico e violento che ha visto Saman morire per mano della suoi stessi famigliari». […]

