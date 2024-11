GIUSTIZIA È SFATTA - UN'INCHIESTA DELLA PROCURA DI LECCE SU UN PRESUNTO CASO DI VIOLENZA SESSUALE AI DANNI DI UNA 12ENNE È FINITA NEL VUOTO. IL MOTIVO? L'IMPUTATO, 27ENNE CUBANO, E' IRREPERIBILE: PER IL GIUDICE, CHE HA EMESSO LA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE, NON C'È PROVA CHE L'UOMO ABBIA SAPUTO DELLA PENDENZA A SUO CARICO - QUANDO I CARABINIERI SONO ANDATI ALL'INDIRIZZO INDICATO COME RESIDENZA NON HANNO TROVATO NESSUNO, IL CELLULARE DELL'UOMO RISULTA STACCATO...

violenza sessuale su minore

(ANSA) - Finisce con un nulla di fatto l'inchiesta della Procura di Lecce su un presunto caso di violenza sessuale avvenuta il 26 agosto 2022 ai danni di una ragazzina di 12 anni in vacanza in un villaggio turistico di Otranto, nella zona dei Laghi Alimini. Questa mattina il gup di Lecce Anna Paola Capano ha emesso la sentenza di non luogo a procedere a carico del presunto responsabile della violenza, un ragazzo di 27 anni di origini cubane residente a Milano, in servizio come animatore nel villaggio. La sentenza è motivata dal fatto che non c'è prova che l'imputato abbia avuto conoscenza della pendenza del procedimento a suo carico.

violenza sessuale su minore

Il 27enne, infatti, risulta irreperibile. Agenti della questura Garibaldi di Milano quando si sono recati presso la residenza del giovane per notificargli la fissazione l'atto di fissazione dell'udienza preliminare, non hanno trovato alcun nominativo sul citofono in uno stabile sprovvisto di portineria. L'ultima volta in cui il 28enne è stato visto risale al 23 aprile 2023, in occasione dell'incidente probatorio con l'ascolto della minore in modalità protetta. Poi nessun contatto, neppure con il suo avvocato.

Anche il numero del cellulare risulta disattivato. Il 27enne si è sempre proclamato innocente asserendo che la ragazzina si fosse inventata tutto con le amiche, che la minorenne avrebbe assunto alcol fino ad ubriacarsi per poi inventare la violenza per nascondere ai genitori la sbronza.

violenza sessuale su minore 5

La dodicenne, invece, nel corso dell'incidente probatorio ha confermato quanto esposto nella querela presentata a distanza di tempo dalla madre: di aver cioè ballato con lui in pista nel corso di una serata evento organizzata nel villaggio e di aver accettato dall'animatore un drink che l'avrebbe stordita.