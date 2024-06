20 giu 2024 08:18

GIUSTIZIA TRITACARNE - DOPO OTTO ANNI E QUATTRO PROCESSI, È STATO ASSOLTO A NAPOLI IL PROFESSOR PAOLO RUSSO, FINITO SOTTO PROCESSO CON L'ACCUSA DI AVERE ABBANDONATO LA MADRE, DI CUI ERA TUTORE LEGALE E CHE AVEVA ACCUDITO PER MOLTI ANNI, CHE POI È MORTA - RUSSO ERA ACCUSATO DI ABBANDONO DELLA MADRE PER AVERLA TEMPORANEAMENTE RICOVERATA IN UNA CASA DI CURA PER ANZIANI CHE, SECONDO I PM, NON ERA IN POSSESSO DELLE AUTORIZZAZIONI PER ACCOGLIERE SOGGETTI NON AUTONOMI - L’UOMO, CONDANNATO IN PRIMO E SECONDO GRADO, HA DOVUTO ASPETTARE LA CASSAZIONE PER…