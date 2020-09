30 set 2020 09:32

GIUSTIZIA PER WILLY - POSSIBILE GIUDIZIO IMMEDIATO PER GABRIELE E MARCO BIANCHI, MARIO PINCARELLI E FRANCESCO BELLEGGIA PER L'OMICIDIO DI WILLY MONTEIRO - SECONDO L'AUTOPSIA, IL RAGAZZO E' MORTO PER SOFFOCAMENTO: IL SANGUE PROVOCATO DALLE EMORRAGIE INTERNE SI SAREBBE RIVERSATO NEI POLMONI IMPEDENDOGLI DI RESPIRARE - TUTTI GLI ORGANI VITALI, DAL CUORE AI POLMONI, SONO STATI COMPROMESSI DAI COLPI RICEVUTI...