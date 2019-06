28 giu 2019 20:05

GIUSTO IN ALABAMA - LE SPARANO MENTRE È INCINTA, ORA LA DONNA È ACCUSATA DI OMICIDIO ''PER NON AVER PROTETTO IL FETO''. IN CERTI STATI DEL SUD DEGLI STATI UNITI LE DONNE VALGONO GIUSTO COME ''VETTORI'' PER LA PROLE, E COSÌ UN GRAN GIURÌ CONSIDERA MARSHAE JONES. SICCOME LA LITE L'HA INIZIATA LEI, È COLPA SUA SE L'ALTRA SCIROCCATA HA SPARATO UCCIDENDO IL FETO CHE AVEVA IN GREMBO