Dagotraduzione dal Daily Mail

Un malato di mente che ha tentato di uccidersi tagliandosi il pene è stato in grado di avere erezioni solo sei settimane dopo che i medici lo hanno operato.

Il 34enne, originario di Birmingham, è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione a seguito di un episodio psicotico in cui si è amputato i genitali con un coltello da cucina. Immagini inquietanti che rivelano la sua ferita sono state pubblicate nel British Medical Journal Case Reports.

Il paziente non identificato, che soffriva di schizofrenia paranoide, è stato anche trovato con ferite da taglio autoinflitte su diverse parti del suo corpo. Il suo pene è stato messo in ghiaccio e portato all'ospedale universitario Birmingham NHS Foundation Trust in ambulanza con lui.

Quando è stato rianimato e portato di corsa in sala operatoria, il suo pene era rimasto staccato dal corpo per 23 ore. Studi precedenti avevano scoperto che per avere migliori possibilità di successo il pene doveva essere reimpiantato entro 15 ore.

I medici hanno riattaccato la parte recisa del suo pene al moncone e hanno prelevato un pezzo di vena dal braccio del paziente per far rifluire il sangue. Il paziente è stato dotato di un catetere per aiutarlo a urinare. È stato portato in un reparto generale per riprendersi e sottoposto a un ciclo di antibiotici prima di essere trasferito in un'unità psichiatrica dopo due settimane.

Il catetere è stato lasciato per un mese dopo la dimissione e il suo pene è stato pulito quotidianamente con antisettici per evitare che si infettasse. «Il paziente ha riferito un ritorno della sensazione al pene e un'erezione spontanea sei settimane dopo l'intervento», hanno scritto gli autori nel rapporto.

Gli è stato fatto un innesto di pelle pochi mesi dopo, perché la pelle sull'asta del suo pene ha iniziato a marcire. Non è chiaro se il paziente avrà bisogno di futuri innesti cutanei. I chirurghi hanno detto che è stato il primo caso documentato di riattacco penale dopo così tanto tempo dall'amputazione.

Il team spera che incoraggerà altri medici a tentare un intervento chirurgico di riattacco anche quando il pene è stato staccato dal corpo per un periodo di tempo così lungo.

«Data l'importanza dell'organo amputato, in questo caso è stato tentato il reimpianto nonostante il lungo tempo di ischemia calda e totale, che è il più lungo nella letteratura riportata», hanno affermato.

«Il successo di questo caso dovrebbe quindi incoraggiare i chirurghi a tentare il reimpianto del pene, anche con tempi di ischemia prolungati (perdita di afflusso di sangue), a causa del possibile successo e dei potenziali effetti fisici e psicosociali della perdita di organi per il paziente».