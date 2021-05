GLIEL'AVEVA GIURATA - A TORINO UNA GUARDIA GIURATA DI 50 ANNI HA UCCISO LA MOGLIE IN CASA SPARANDO ALMENO CINQUE COLPI DI PISTOLA AL TERMINE DELL'ENNESIMA LITE: I DUE SI ERANO SEPARATI DA POCO, MA L'UOMO STAVA CONTINUANDO A VIVERE NELLO STESSO CONDOMINIO PER STARE VICINO AI FIGLI, DI 25 E 16 ANNI - A DARE L'ALLARME SONO STATI I VICINI, QUANDO HANNO SENTITO...

Torino, una guardia giurata ha ucciso oggi la moglie in casa sparandole alcuni colpi di pistola. Il femminicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia, in corso Novara 4, nel quartiere Barriera di Milano, periferia nord del capoluogo piemontese. L'uomo, di 50 anni, è già stato fermato dalla polizia.

Da una primissima ricostruzione degli investigatori, il vigilante 50enne avrebbe impugnato la pistola al culmine di una lite con la moglie, sparando i 5 colpi verso la consorte da distanza ravvicinata.

L'allarme dai vicini

Contro la donna l'uomo avrebbe esploso almeno 5 colpi. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini.

Si stavano separando

La vittima del femminicidio di Torino aveva 48 anni. Si era separata dal marito da alcuni mesi, secondo quanto si è appreso sul posto, ma l'uomo era rimasto a vivere nello stesso condominio per restare vicino ai figli, di 25 e 16 anni.

«L'avevo vista dieci minuti prima - racconta in lacrime un'amica, parrucchiera in un negozio vicino -, l'avevo salutata mentre rientrava a casa con le borse della spesa. Poi ho sentito i colpi di pistola. Il femminicidio è avvenuto in palazzo di corso Novara 87, nella parte nord della città, non lontano dal Cimitero Monumentale.