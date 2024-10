GNAM GNAM, LA DESTRA SI E’ PAPPATA LA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA DI ROMA! – COME DAGO-ANTICIPATO, LO SPUTTANAMENTO DI QUANTO RESTAVA DELLA DIGNITÀ DELLA GALLERIA ORA È TOTALE: DOPO LA MOSTRA SU TOLKIEN E LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ITALO BOCCHINO, IL 23 OTTOBRE IL MUSEO OSPITERÀ LA FESTA DEL QUOTIDIANO "IL TEMPO" DELLA FAMIGLIA ANGELUCCI, CON TANTO DI PRESENZA DI GIORGIA MELONI - DOPO LE DIMISSIONI DEGLI ESPERTI DEL COMITATO TECNICO, IN POLEMICA CON LA DIRETTRICE RENATA MARIA MAZZANTINI, SI PREVEDONO ALTRE USCITE…

Estratto dell’articolo di Marina de Ghantuz Cubbe per www.repubblica.it

GIORGIA MELONI ALLA MOSTRA DI TOLKIEN ALLA GNAM

La saga “Eventi di governo alla Gnam”, non ha fine. L’ultima puntata è prevista la sera del 23 ottobre, quando la Galleria nazionale d’arte moderna a Roma ospiterà la festa del quotidiano Il Tempo, di proprietà della famiglia Angelucci e sarà presente anche la premier Giorgia Meloni, invitata insieme ad altri Fratelli d’Italia e, ovviamente, colleghi leghisti del deputato Antonio Angelucci. L’evento è più che legittimo dal punto di vista formale, ma la sua portata mostra come ormai, il Museo statale, sia sempre più assediato dalla destra e dai suoi affiliati.

GENNARO SANGIULIANO - PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA SU TOLKIEN ALLA GNAM DI ROMA

Non è un caso che qui sia stata organizzata la presentazione del libro di Italo Bocchino, ex deputato e direttore del Secolo d’Italia che ha fatto traboccare un vaso già colmo: tre su quattro componenti del comitato scientifico si sono dimessi. Esperti della Storia dell’arte come Augusto Roca, Stefania Zuliani e Federica Muzzarelli, hanno detto addio al Museo il 9 ottobre. I primi due erano stati nominati in epoca Franceschini, mentre Muzzarelli era arrivata nel 2023 con l’ex ministro Sangiuliano come rappresentante del Comune di Roma.

La decisione è stata presa «alla luce della politica culturale recentemente adottata dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna, le cui linee non sono state definite attraverso un sereno confronto con il Comitato Scientifico». Significa che da quando si è insediata la direttrice Renata Maria Mazzantini non sono stati mai convocati, se non una volta su loro richiesta.

hoara borselli ignazio la russa italo bocchino presentazione del libro perche l italia e di destra gnam

Silenziati, ignorati mentre veniva organizzata la mostra sullo scrittore britannico Tolkien, padre del fantasy ma soprattutto il preferito di Meloni. C’era anche lei all’inaugurazione organizzata dall’allora ministro Sangiuliano […] a dicembre, si terrà quella sul Futurismo a ottanta anni di distanza dalla morte di Filippo Tommaso Marinetti […] la presentazione del libro Italo Bocchino […] si è tenuta in pieno giorno, con i visitatori nel Museo. I lavoratori che hanno chiesto alla direttrice di annullare l’evento sono stati segnalati al Mic. Anche questo non è andato giù ai professori universitari che si sono dimessi dal comitato scientifico […]

giorgia meloni antonio angelucci