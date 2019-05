7 mag 2019 13:19

LA GNOCCA NON CONOSCE RAZZA - ORA LA BELLEZZA AMERICANA È DELLE MISS "BLACK": PER LA PRIMA VOLTA TUTTE LE REGINETTE DEI TRE PRINCIPALI CONCORSI SONO AFROAMERICANE – “SIETE DELLE APRIPISTA, AVETE VINTO ALLE VOSTRE CONDIZIONI”, SI CONGRATULA INTANTO KAMALA HARRIS, L' EX PROCURATRICE AFROAMERICANA IN CORSA PER LA PRESIDENZA DEGLI STATI UNITI…