LA GNOCCA PIÙ CHE UN LAVORO ERA UN'OSSESSIONE - UN INGEGNERE DI 50 ANNI RESIDENTE IN BRIANZA SI FINGEVA GINECOLOGO PER ADESCARE RAGAZZE MINORENNI: CONDANNATO, DOVRÀ SCONTARE 9 ANNI E 2 MESI - ERA GIÀ STATO CONDANNATO IN APPELLO A 5 ANNI E 8 MESI DOPO AVER ABUSATO DI UNA 15ENNE E DI UNA 17ENNE: PER ENTRARE IN CONTATTO CON LE VITTIME USAVA FALSI PROFILI SOCIAL E LE CONVINCEVA AD AFFIDARSI A LUI, MA POI...