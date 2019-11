GOBBA, COME SGOBBA – A ROMA UNA BOSNIACA DI 45 ANNI SI FINGEVA UNA VECCHIETTA ACCARTOCCIATA DAL PESO DEGLI ANNI CON UNA GOBBA PIENA DI STRACCI ED È STATA DENUNCIATA DAI VIIGILI URBANI - NEINTE DI NUOVO: FREGAVA TURISTI E ROMANI IN CENTRO COME CENTINAIA DI ALTRI MENDICANTI ZOPPI, DISABILI, STORPI, TUTTI FARLOCCHI – IL CULMINE SI RAGGIUNGE A SAN PIETRO, DOVE A SETTEMBRE CI FU UN EPICA LOTTA A COLPI DI BASTONE TRA DUE ZINGARE - VIDEO

Manuela Pelati per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

MENDICANTE BOSNIACA CON LA GOBBA FINTA

La gobba piena di stracci è stata la prova schiacciante dell' imbroglio. La finta vecchietta che ieri al Colosseo chiedeva l' elemosina, piegata in avanti su un bastone, con il viso coperto da una sciarpa e le mani tremanti, è stata smascherata dagli agenti della polizia locale del I gruppo «ex Trevi». La donna, 45 anni, di nazionalità bosniaca, è stata accompagnata negli uffici di via della Greca, dove è stata denunciata per attività di «accattonaggio esercitata con mezzi fraudolenti e simulando deformità». Con il suo travestimento ingannava turisti e romani con lo sguardo alle rovine e le emozioni per la storia dell' arte.

FINTE MENDICANTI ZINGARE SI MENANO

Ma le numerose finte vecchiette che chiedono l' elemosina in centro storico agiscono spesso indisturbate e impunite. In via della Conciliazione, dove migliaia di visitatori si dirigono a San Pietro il mercoledì per l' udienza di papa Francesco e la domenica per l' Angelus, la messinscena della carità è praticata assiduamente.

Finti zoppi e disabili, travestiti di gobbe piene di stracci sono stati visti alzare i bastoni gli uni contro gli altri per difendere il territorio con grande energia, ergersi dritti in piedi dimenticando la disabilità, per litigare con ferocia.

La pratica della menzogna e della frode per l' elemosina infatti è un' attività che può rilevarsi redditizia quando a fine giornata nelle tasche si contano centinaia di euro.