(Adnkronos) - Donald Trump liquida come "completamente falsa" la notizia che la regina Elisabetta pensava che lui fosse "molto scortese", anzi rivendica di essere stato "il presidente preferito" della monarca britannica scomparsa. In un'intervista al Daily Mail, il tycoon bolla come "intrallazzatore" Craig Brown, l'autore della nuova biografia sulla Regina, intitolata ''Voyage Around The Queen'', che ha riferito il giudizio estremamente negativo che Elisabetta avrebbe avuto del tycoon, che invece ha espresso più volte la sua completa ammirazione per lei.

"Non ho idea di chi sia questo autore, ma la realtà era completamente il contrario, io ho avuto una grande relazione con lei. Mi piaceva e io piacevo a lei", ha detto ancora l'ex presidente ha incontrato la prima volta la Regina nel 2018, in una visita che fu oscurata dalle manifestazioni di protesta contro di lui, con 100 mila persone in piazza.

"Abbiamo trascorso ore insieme durante una cena di Stato – ha continuato - era una donna fantastica. E' una vergogna che un intrallazzatore possa scrivere un articolo completamente falso. La realtà è che ho sempre sentito l'opposto. Ho sentito - ha concluso Trump - che ero il suo presidente preferito, l'avrebbe detto a molte persone".

