GODETEVI L’OTTOBRATA: IL CALDO ANOMALO HA I GIORNI CONTATI - L’ANTICICLONE AFRICANO MANTERRÀ UN TEMPO CALDO E SOLEGGIATO PER BUONA PARTE DELLA SETTIMANA. POI TRA IL 21 E IL 24 OTTOBRE ARRIVERANNO LE PRIME PIOGGE E DAL 27 POTREMO DIRE COMPLETAMENTE ADDIO ALLE GIORNATE CALDE - E NEL WEEKEND...

L’Ottobrata bis durerà almeno fino a giovedì 20 ottobre. I meteorologi sono concordi nel ritenere che l’anticiclone africano manterrà un tempo caldo e soleggiato per buona parte della settimana. Poi tra il 21 e il 24 ottobre arriveranno le prime piogge e dal 27 potremo dire completamente addio al caldo anomalo fuori stagione.

Secondo il colonnello Mario Giuliacci “ottobre avrebbe dovuto essere tra i mesi più piovosi dell’anno, si sperava avrebbe rimediato alla siccità de precedenti, invece è stato più caldo di settembre, con almeno 5/6 gradi sopra la media stagionale”, spiega in una intervista a Fanpage.

A determinare la persistenza delle alte temperature, è un vero e proprio “blocco atmosferico”, concorda Antonio Sanò del sito ilMeteo.it: “Si tratta – precisa Sanò – di un vasto campo anticiclonico, letteralmente ‘inchiodato’ e costretto dunque a stazionare in un’ampia zona per molto tempo, con il principale effetto di tenere lontana non solo qualsiasi perturbazione atlantica, ma anche le irruzioni fredde provenienti dal Polo Nord”.

Previsioni meteo, dal fine settimana le prime piogge

Questa fase di assoluta stabilità atmosferica potrebbe durare fin verso il fine settimana, quando correnti più fredde e instabili in discesa dall’Atlantico potrebbero farsi via via più invadenti provocando un lieve calo termico e anche qualche prima precipitazione, specie al Nord.

Ma attenzione perché fino al 26 ottobre, precisa il Colonnello Giuliacci, le temperature saranno sopra la media, tra i 22 e i 24 gradi al Nord e al Centro e i 25 gradi al Sud, con punte di 27 sulle Isole Maggiori.

Previsioni meteo per la settimana

Nel dettaglio le previsioni meteo per i prossimi giorni:

Martedì 18. Al nord, possibili nebbie mattutine in pianura, poco nuvoloso altrove. Al centro: bel tempo prevalente. Al sud: ampio soleggiamento.

Mercoledì 19. Al nord, nebbia al mattino sulle pianure, soleggiato altrove. Al centro: tutto sole. Al sud: prosegue la fase di assoluta stabilità atmosferica, tanto sole e clima molto mite.

Tendenza giorni successivi: fino a giovedì sole, caldo e nebbie al Nord. Venerdì piogge al Settentrione.

