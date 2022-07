12 lug 2022 20:01

GODETEVI LE ULTIME ORE DI CLIMA GRADEVOLE, È IN ARRIVO L’ONDATA DI CALDO PIU’ POTENTE DELL’ESTATE! – UNA BOLLA ROVENTE IN ARRIVO DALLA NORMANDIA SI ESPANDERÀ SULL’ITALIA – IN PIANURA PADANA LE TEMPERATURE POTREBBERO RAGGIUNGERE I 42°C ALL’OMBRA (E SAREBBE UN RECORD ASSOLUTO) – SEMBRERA’ DI VOLARE DA TORINO IN ALGERIA O DA MILANO DIRETTAMENTE NEL SAHARA SENZA AVER BISOGNO DI UN BIGLIETTO AEREO