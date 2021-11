GOLE PROFONDE, SIETE ALLA RICERCA DELLA FELLATIO PERFETTA? ECCO LE 4 REGOLE DA SEGUIRE – PER EVITARE LA SENSAZIONE DI STROZZAMENTO BASTA UN PO’ DI PRATICA. CERCATE DI FARE RESPIRI LENTI, PROFONDI E CONTROLLATI - NON CREDETE AI PORNO E PRENDETELA CON CALMA: NON È UNO SPRINT MA UNA MARATONA – LE POSIZIONI MIGLIORI PER UN PERFETTO ALLINEAMENTO SONO…

Elvira Santagata per www.alfemminile.com

DEEP THROAT BANANA

Quando parliamo di tecnica della gola profonda parliamo proprio dell'abilità di migliorare le tue competenze nel sesso orale, per dargli il massimo piacere, senza strozzarti.

Quante volte ci è capitato durante un approfondimento orale di avere quella spiacevole sensazione di strozzamento?

In un attimo il nostro rapporto orale potrebbe trasformarsi in una scena da film horror, e temiamo non solo di andare in embolia polmonare ma anche di fare una pessima figura con il nostro partner.

SESSO ORALE IN MACCHINA

In generale, se si vogliono migliorare le proprie prestazione e garantire una fellatio superiore a quella media, esiste la tecnica della gola profonda e di seguito qualche consiglio per praticarla e rendere le tue performance di un livello superiore, e non solo!

1. Fare pratica

Gli esseri umani hanno un riflesso naturale che impedisce alle cose di scendere lungo la gola. Come fare per controllare quella sensazione che potremmo associare al conato di vomito? Vi suggeriamo di spingere la lingua verso la gola, in modo da accogliere il pene limitando lo sforzo.

sesso orale-735x400

È possibile imparare a controllare questi riflessi e inserire oggetti in bocca, ma bisogna fare pratica signore. Se il vostro compagno vuole percorrere la navata della passione con voi, allora sarà pronto alla sperimentazione pratica, mentre voi migliorerete un centimetro alla volta

2. Ricercare la posizione

gareth e toni ferguson 7

A quanto pare ci sono due posizioni che facilitano l'entrata della nave nel canale: una vi vede riverse con la testa penzoloni sul letto e il ricevitore alle vostre spalle, l'altra è un classico 69. Ricercare un allineamento perfetto gola-ospite è frutto di sperimentazione perché ogni gola è a sé e anche ogni pene. Ma ci sarà un click e scoverete la posizione ottimale per voi.

3. Respirare con il naso e fermarsi se si ha dolore

DEEP THROAT

Come una sessione di Yoga, il corpo si rilassa con il respiro e il ritmo giusto. Cercate di fare respiri lenti, profondi e controllati durante l'esecuzione dell'atto. Inspirate profondamente prima di prendere un boccone e non trattenete il respiro.

Il naso è l'unico modo per respirare mentre la gola è impegnata. Ma attenzione! Se sentite dolore fermatevi. Comunque state praticando qualcosa di molto delicato e sforzarsi sì, ma farsi del male...meglio evitarlo!

4. Andare molto piano

il sesso orale facile come una stretta di mano

Nonostante si immagini il contrario, anche a causa dei porno, la gola profonda è più una maratona chilometrica che uno sprint. Se cominciate ad affrettare le cose, potreste danneggiare il tessuto della gola che è sensibile. In un primo momento, concentratevi sull'andare lentamente lungo il pene del partner e fermatevi quando si raggiunge un punto scomodo.

LA POSIZIONE DEL 69

Chi va sano va piano e va lontano. Molto lontano. Dopo aver approfondito le tue competenze in ambito di Gola, ti consigliamo di concentrarti su un'altra tipo di "G"...