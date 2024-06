19 giu 2024 16:52

IL GOLPE DA OPERETTA TRA NAZISMO, CIBO E ASTROLOGIA – A MONACO È INIZIATO IL PROCESSO ALL’“ALA ESOTERICA” DEI NAZISTELLI CHE PUNTAVANO A COMPIERE UN COLPO DI STATO IN GERMANIA – ALLA SBARRA OTTO PERSONE, TRA CUI UN’ASTROLOGA CON LA PASSIONE PER L'AFD, UNO CHEF CHE DOVEVA GARANTIRE UNA DIETA SALUTARE ALLA “NUOVA” GERMANIA, E UNA DOTTORESSA ESPERTA IN OVOMANZIA, L’ARTE DI PREDIRE IL FUTURO OSSERVANDO I ROSSI D’UOVO – GIÀ IN CORSO ALTRI DUE PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONTRO I LEADER DEL GRUPPO DI ESTREMA DESTRA SCIOLTO NEL 2022…