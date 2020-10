23 ott 2020 19:58

GOMBLODDO!!! CICCIO KIM CHIEDE AI NORDCOREANI DI RESTARE IN CASA PER IL TIMORE CHE UNA NUVOLA GIALLA DI POLVERE IN ARRIVO DALLA CINA POSSA INFETTARLI COL CORONAVIRUS" - NON RISULTA ALCUNA CONNESSIONE TRA IL FENOMENO STAGIONALE DELLE NUVOLE DI POLVERE E IL COVID...