LA GOMORRA DEI CRETEEN - AI CASTELLI ROMANI LI ALLEVANO FIN DA PICCOLI A GIOCARE AI MINI BOSS DI PAESE - A FRASCATI UNA BABY GANG TERRORIZZA I COETANEI, IN 4 FERMATI PER RAPINA - PUGNI E SPRAY URTICANTE CONTRO ALTRI RAGAZZI: RUBATE BORSE E CATENINE D'ORO - IL GRUPPO SI È RIVELATO AL PARI DI UNA BANDA DI GIOVANI CRIMINALI IN CERCA DI GLORIA E SOLDI FACILI…

Chiara Rai per il Messaggero

È finito in manette un branco di ragazzini che lo scorso fine settimana ha seminato il panico in centro a Frascati picchiando e rapinando alcuni giovani. Si tratta di un sedicenne della Romanina con precedenti e di un quindicenne di Ciampino con un curriculum di sei colpi messi a segno ai danni di loro coetanei.

Altri due sono diciottenni incensurati della zona di Santa Palomba. Nella notte tra sabato e domenica hanno fatto irruzione nelle strade della movida con l'aria da duri, pronti a pestare chiunque capitasse a tiro: hanno tirato calci e pugni e spruzzato spray al peperoncino in faccia alle vittime.

Come piccoli boss, hanno attirato l'attenzione di altri ragazzi, forse colpiti dal modo di agire. Il gruppo si è rivelato al pari di una banda di giovani criminali in cerca di gloria e soldi facili. Un fenomeno che continua a sfornare delinquenti pericolosi come quelli che hanno ucciso Willy Monteiro Duarte a Colleferro.

La baby gang finita in manette, lo scorso week end ha rubato catenine d'oro strappandole direttamente dal collo di alcuni ragazzi e prendendo le borse alle loro amiche. In tre sono finiti in ospedale per le botte ricevute. Il più grave è un ucraino di 18 anni a cui hanno spaccato il setto nasale, mentre a uno studente romano che era con lui è stato diagnosticato un trauma cranico.

Anche un altro studente di 18 anni, colpito agli occhi con lo spray urticante nel corso del secondo raid del branco, mentre si trovava in compagnia di tre amici. I carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Frascati e della stazione di Frascati, hanno avviato subito le indagini, raccolto prove grazie ai racconti delle vittime. In breve tempo sono riusciti a dare un nome e un volto alla banda, arrestando tutti i componenti con l'accusa di rapina in concorso e lesioni personali.

I diciottenni sono stati ammanettati e portati nel carcere di Rebibbia mentre i due minori sono stati accompagnati al Centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. Purtroppo Frascati sta diventando sempre più spesso teatro di violenze e scorribande notturne ad opera di ragazzini, tra cui diversi baby pregiudicati. Soltanto, l'indomani del Ferragosto un'altra baby gang, con il più piccolo del branco di soli dodici anni, ha accerchiato e rapinato una coppia di quindicenni e non ha risparmiato un'aggressione con calci e pugni a una ragazza che si trovava con loro. Hanno seminato il panico all'interno di Villa Torlonia.

A uno studente di San Cesareo, lo hanno prima minacciato e poi rapinato del marsupio. Poi alla ragazza che si trovava in compagnia della vittima, hanno dato un calcio al volto. Un modo di agire che fa sempre più paura nonostante i controlli assidui di polizia e carabinieri.

