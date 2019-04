GOMORRA DI PASSIONE – TINA RISPOLI NON HA FATTO IN TEMPO A CONVOLARE A NOZZE CHE GIÀ LE HANNO ARRESTATO IL FIGLIO – CRESCENZO MARINO, FIGLIO DEL BOSS GAETANO E DELLA NEOSPOSA DEL CANTANTE NEOMELODICO TONY COLOMBO, HA AGGREDITO UN RIVALE IN AMORE STACCANDOGLI UN ORECCHIO A MORSI – UN MESE FA LE POLEMICHE SUL TRASHISSIMO CORTEO PER LE NOZZE DELLA MADRE… – VIDEO

Viviana Lanza per “il Mattino”

crescenzo marino con la madre tina rispoli

«Ha torto, doveva tenersi le palate». Sarebbe questa la frase pronunciata agli agenti arrivati per ammanettarlo. Crescenzo Marino è finito in carcere per un' aggressione per motivi passionali.

Ventitrè anni, è il figlio del defunto boss Gaetano Marino e di Tina Rispoli, la neosposa del cantante Tony Colombo, finiti un mese fa al centro delle polemiche per il corteo di nozze che paralizzò Secondigliano e per il concerto in piazza del Plebiscito su cui la Procura di Napoli ha anche aperto un fascicolo. Ora con l' arresto del rampollo si apre una nuova pagina nella storia della famiglia.

crescenzo marino

I FATTI

Nei giorni scorsi, proprio mentre ancora imperversavano le critiche per il matrimonio della madre, Crescenzo Marino faceva i conti con le incrinature del suo rapporto con la fidanzata. Secondo una prima ricostruzione al vaglio degli inquirenti, aveva scoperto i messaggi di un comune amico sul cellulare di lei. A quel punto avrebbe affrontato il rivale, prima mandandogli un avvertimento e poi, mercoledì sera, passando alle vie fatto.

il matrimonio di tony colombo e tina rispoli 7

Lui, Marino jr, si è spinto fino a via Cardinale Filomarino, nel cuore di Secondigliano, rione Berlingieri. E nei pressi di un salone di bellezza ha affrontato l' amico, con una ferocia tale da staccargli a morsi un lembo di orecchio e colpirlo a pugni fino quasi a procurargli il distacco della retina. La vittima, un giovane di 25 anni, è stato soccorso in ospedale: i medici gli hanno ricucito l' orecchio con 50 punti e hanno salvato l' occhio.

il matrimonio di tony colombo e tina rispoli 6

Lesioni personali gravi è il reato di cui ora dovrà rispondere Marino jr. Il fermo è stato firmato dal pm Paolo Di Sciuva della Procura di Napoli nord ed è stato eseguito poche ore dopo l' aggressione, all' esito delle rapide indagini svolte dagli agenti del commissariato Scampia, agli ordini di Bruno Mandato. Crescenzo Marino è stato rintracciato in un appartamento a Giugliano e portato a Poggioreale. È possibile che sia fissata per domani l' udienza di convalida davanti al gip. Il giovane è assistito dall' avvocato Carlo Ercolino.

crescenzo marino 1

LA STORIA Ha il nome del nonno e i modi diretti che deve aver imparato anche dalla storia del padre e dello zio. Crescenzo Marino, nessun precedente, è il figlio del defunto boss Gaetano, ucciso sul lungomare di Terracina nel pomeriggio del 23 agosto 2012 nell' ambito di una faida interna al clan degli scissionisti, ed è il nipote di Gennaro Mckay Marino, considerato una delle anime della scissione che nel 2004 diede il via alla guerra contro il clan di Paolo Di Lauro.

il matrimonio di tony colombo e tina rispoli 4

Si racconta che Gaetano Marino avesse perso entrambe le mani per l' esplosione di un ordigno durante la faida con i Ruocco negli anni Novanta, incidente che gli era valso il soprannome di moncherino. Gennaro Marino, invece, era il gestore della piazza di spaccio alle Case Celesti, tra le più redditizie di Scampia con guadagni che arrivavano anche a trecento milioni di lire a settimana, tanto da essere uno dei motivi per cui scatenare una faida: soprannominato Mckay per la somiglianza del padre Crescenzo con un protagonista di film western, Gennaro Marino fu tra coloro che per primi si ribellarono allo strapotere dei figli di Di Lauro, diventando il capo dell' ala militare degli scissionisti.

LA REAZIONE

il matrimonio di tony colombo e tina rispoli 5

«Questo arresto conferma come sia necessario mantenere i riflettori accesi su quella famiglia. Se confermate le modalità brutali dell' aggressione, si tratterebbe di un episodio di violenza inquietante, la prova che i figli sono segnati dal destino dei genitori e che non basta un matrimonio a cancellare anni di una cultura fatta di violenza e sopraffazione». È così che il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ha commentato la notizia del fermo di Marino jr. Proprio Borrelli era stato protagonista di uno scontro verbale con Tony Colombo per le nozze con Tina Rispoli. «Continuerò sempre ad oppormi a tutti coloro che, attraverso comportamenti espliciti e omissioni, infangano l' immagine di Napoli» ha concluso Borrelli.

