GOOGLE ALLUNGA I TENTACOLI SULLA SICUREZZA INFORMATICA - "BIG G" VORREBBE ACQUISTARE L'AZIENDA DI CYBERSECURITY "WIZ" PER CIRCA 23 MILIARDI DI DOLLARI, MA L'ANTITRUST AMERICANA POTREBBE BLOCCARE L'OPERAZIONE - IL COLOSSO DI MOUNTAIN VIEW DEVE GIÀ RISPONDERE A VARIE PROCEDURE IN CORSO NEGLI STATI UNITI, TRA CUI UNA CAUSA SULL'EVENTUALE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL CAMPO DELLA RICERCA ONLINE E UN'ALTRA SU…

google

(ANSA) - Google vorrebbe mettere un piede più solido nel campo della sicurezza informatica. Per farlo, stando al Wall Street Journal, avrebbe deciso di acquisire Wiz, startup che offre soluzioni di sicurezza, per circa 23 miliardi di dollari. L'accordo, se finalizzato, rappresenterebbe la più grande acquisizione di sempre del gigante della tecnologia. Wiz, fondata in Israele e ora con sede a New York, è una delle compagnie software in più rapida crescita a livello globale.

SUNDAR PICHAI GOOGLE

Fornisce soluzioni di cybersecurity basate su cloud con rilevamento delle minacce in tempo reale e risposte basate sull'intelligenza artificiale. Il sodalizio di Big G con Wiz andrebbe in linea con ciò che il colosso americano già offre quando si tratta di difendere le reti degli utenti aziendali: Wiz è partner di Google per alcune soluzioni e ad esso la compagnia dedica una pagina dei servizi offerti tramite Google Cloud.

Ad ogni modo la trattativa, potrebbe essere soggetta alle valutazioni dell'antitrust. Attualmente, Google deve già rispondere a varie procedure in corso negli Stati Uniti, tra cui una causa intentata dal Dipartimento di Giustizia sull'eventuale abuso di posizione dominante nel campo della ricerca online e un'altra riguardante gli strumenti di pubblicità digitale.

Google

Negli ultimi anni, Google ha effettuato diverse acquisizioni, a partire da quella di Mandiant nel 2022, per circa 5,4 miliardi di dollari. Lo scorso maggio, Wiz aveva raccolto 1 miliardo di dollari in un round di finanziamento, a seguito del quale l'azienda era stata valutata 12 miliardi di dollari. L'anno scorso, Fortune l'aveva inserita nella lista delle 100 startup più interessanti al mondo.