Google Camp in Sicilia: si parla di clima

I fondatori di Google hanno organizzato a Selinunte, in Sicilia, il tradizionale Google Camp, summit internazionale che attrae ogni anno i vip più ricchi e famosi del mondo.

Tra le celebrità ospiti dell’edizione 2019 dell’incontro, Barack Obama, il principe William, Kate Middleton, Mark Zuckerberg, il cantante Harry Styles e attori come Leonardo Di Caprio, George Clooney e Orlando Bloom. E ancora, i fondatori di Netflix, Diane von Fustenberg e Barry Diller, proprietario di Tripadvisor ed Expedia.

Tra i vip nostrani, il cuoco Massimo Bottura, John Elkann e il fratello Lapo.

Il tema principale dell’incontro di quest’anno sarà il clima, e fino al 4 agosto gli ospiti del gigante di internet statunitense parleranno dell’urgenza di combattere i cambiamenti climatici.

Eppure, nessuno di loro sembra aver badato troppo all’ambiente per raggiungere il borgo marinaro di Marinella di Selinunte e l’esclusivo Resort Verdura di Sciacca, dove alloggiano, in provincia di Agrigento.

I Jet

Secondo quanto dichiarato dallo staff dell’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino, meta principale di approdo dei vip attesi al Google camp in Sicilia,oltre 114 jet atterreranno in pista fino al 4 agosto prossimo, disperdendo nell’aria circa 100mila chilogrammi di CO2.

“Il Google Camp dovrebbe essere un luogo in cui le persone più influenti del mondo s’incontrano per discutere su come rendere il mondo un posto migliore”, ha dichiarato uno dei partecipanti abituali a una rivista statunitense che segue l’evento.

“Al summit si discuterà sicuramente di privacy online, politica, diritti umani e, ovviamente, di clima, il che rende tutto molto ironico considerando che l’evento ha smosso circa 114 jet privati per essere realizzato”, continua la fonte.

E le contraddizioni non si limitano all’utilizzo di jet.

Gli yacht e le auto

Secondo alcune fonti presenti al Google camp, Orlando Bloom e Barry Diller sarebbero arrivati a Selinunte sul loro enorme yacht da 200 milioni di dollari, che ha entrambe le vele e due motori diesel da 2.300 cavalli.

Anche il fondatore del distributore cinematografico miliardario Dreamworks, David Geffen, avrebbe utilizzato il suo yacht da 400 milioni di dollari per raggiungere la località marittima, lo stesso utilizzato per dare un passaggio a Katy Perry. E la cantante americana, che nel frattempo ha realizzato un video per l’Unicef sui cambiamenti climatici, sarebbe stata vista nei dintorni del Verdura Resort a bordo di un Suv Maserati.

Insomma, i super vip del Google summit sono accorsi in massa al vertice internazionale sul clima, ma non sembrano prendere troppo seriamente l’impegno sui cambiamenti climatici perché con le loro abitudini contribuiscono a peggiorarli.

Anche l'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino mostra gli effetti del Google Camp. Fino al prossimo 4 agosto all’aeroporto atterreranno 114 aerei privati. Solo oggi sono stati almeno 40 i jet privati che hanno toccato le due piste dello scalo aereo palermitano.

Per il sesto anno consecutivo infatti Google ha scelto l’aeroporto di Palermo come base logistica per gli ospiti del Camp, grazie anche agli alti standard dei servizi Vip, con un handler dedicato. Quest’anno sono stati autorizzati all’atterraggio 114 voli: Per gli altri voli invece è previsto l'arrivo all'aeroporto di Trapani.

“Dal primo Google Camp, l’aeroporto di Palermo è stato un partner eccezionale per la logistica e per il trasporto degli ospiti Vip dell’esclusiva manifestazione.

Un segmento che stiamo sviluppando con la nascita di un nuovo terminal dedicato agli aerei privati - dice Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo -. Con l’arrivo di Google, abbiamo creato una vera e propria task-force che ogni anno si attiva per dare il massimo della collaborazione professionale, dall’area movimento alla sicurezza, dall’area terminal a quella dell’Apron, per non parlare del grande lavoro della torre di controllo e della direzione aeroportuale”.

