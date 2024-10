GOOGLE MAPS? GOOGLE CRASH! - IN FRIULI UN AUTISTA UBRIACO A BORDO DELLA "GOOGLE CAR" SI SCHIANTA CONTRO UN'ALTRA MACCHINA - L'UOMO, DOPO AVER GUIDATO TUTTO IL GIORNO PER AGGIORNARE LE MAPPE STRADALI, A FINE TURNO DEVE ESSERSI FERMATO IN QUALCHE BAR, DOVE HA TRACANNATO QUALCHE BICCHIERE DI TROPPO - L'AUTISTA IN PREDA AI FUMI DELL'ALCOL, HA FATTO PIPI' DAVANTI AI CARABINIERI, CHE NEL FRATTEMPO...

Estratto dell'articolo di Domenico Pecile per www.corriere.it

Positivo all’alcol test mentre guidava una Honda Civc di proprietà di Google, utilizzata per mappare le strade di «Street View». E non soltanto ubriaco al volante e colpevole di essersi reso protagonista di atti indecorosi, ma anche responsabile di un incidente stradale che ha causato al malcapitato guidatore di una Fiat Uno diverse ferite costringendolo al ricovero nell’ospedale di Pordenone. Inevitabile per il conducente della Honda il ritiro della patente e lo strascico penale.

L’incidente è avvenuto a Castello d’Aviano (Pn). Protagonisti un 38enne residente a Fontanafredda, rimasto praticamente illeso, e un 57enne di Aviano. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri di Polcenigo intervenuti per i rilievi, il conducente della Honda – a bordo della quale aveva i support necessari per i dispositivi fotografici sul tettuccio, necessari per fotografare il territorio e quindi aggiornare le mappe stradali – nell’affrontare una curva ha invaso la corsia di marcia opposta mentre stava sopraggiungendo una Fiat Uno.

L’impatto è stato tanto violento quanto inevitabile. La Fiat, centrata nello scontro, è stata scaraventata sulla massicciata che costeggia la strada. Il conducente è rimasto incastrato tra le lamiere. Ai primi soccorritori le sue condizioni sono parse molto gravi. [...]

È andata decisamente meglio al guidatore della «Google Car», 38enne, che viaggiava fuori dall’orario di lavoro e che probabilmente era reduce da qualche tappa in un bar. L’uomo, praticamente illeso, è stato sottoposto all’alcol test facendo registrare valori ben tre volte superiori al limite consentito.

Ma non è tutto: durante il vivace interlocutorio con le forze dell’ordine ha dato infatti in escandescenze e si è messo addirittura a urinare fuori dal veicolo, aggravando inevitabilmente la sua situazione. Ai carabinieri non è rimasto altro – oltre all’immediato ritiro della patente – che comminargli una denuncia penale e sanzionarlo per atti contrari alla pubblica decenza.