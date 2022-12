IL GOVERNO CALA LA GHIGLIOTTINA SUI RAVE! – IL MINISTRO DEI RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, LUCA CIRIANI, ANNUNCIA CHE IL GOVERNO USERÀ LO STRUMENTO CHE TAGLIA TUTTI GLI EMENDAMENTI E PASSA DIRETTAMENTE AL VOTO PER EVITARE LA DECADENZA DEL DECRETO LEGGE SUI RADUNI NON AUTORIZZATI: “TUTTI I TENTATIVI DI TROVARE UNA MEDIAZIONE SONO FALLITI”. MA CON TUTTI I GUAI CHE HA L’ITALIA, SICURI CHE LA PRIORITÀ SIANO QUATTRO FATTONI CHE SI SBALLANO OGNI TANTO?

LUCA CIRIANI

(ANSA) - "Adotteremo la ghigliottina per il dl Rave alla Camera, sono reduce dalla conferenza dei capigruppo e tutti i tentativi di trovare una mediazione sono falliti. L'opposizione intende andare avanti allo scontro, in maniera irragionevole secondo me, quindi per forza di cose dovremo ricorrere a questo strumento".

Così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di 'Oggi è un altro giorno' su Rai1. "Il decreto scade il 30 dicembre - ricorda - ma contiene misure molto importanti, non solo sui rave ma anche sull'ergastolo ostativo. È molto importante quindi che venga convertito e faremo di tutto perché ciò avvenga".

