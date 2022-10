29 ott 2022 16:45

IL GOVERNO MELONI HA DECISO CHE I NO VAX VANNO PREMIATI – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA HA SOSPESO LE MULTE PER CHI NON HA RISPETTATO L’OBBLIGO VACCINALE. COSÌ, DOPO LA DECISIONE DI REINTEGRARE I MEDICI CHE NON SI SONO INOCULATI, IL LIBERI TUTTI È COMPLETO - I MEDICI OSPEDALIERI SI SONO INCAZZATI PER L’ABOLIZIONE DELL’OBBLIGO DELLE MASCHERINE: “L’EPIDEMIA NON È FINITA, ANCHE SE LA PRESSIONE OSPEDALIERA È SOTTO CONTROLLO. ABBASSARE LA GUARDIA SAREBBE UN RISCHIO CHE NON POSSIAMO CORRERE…”