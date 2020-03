IL GOVERNO NON HA ANCORA DECISO MA C’È LA BOZZA (TE PAREVA) – LO SPORT ALL’APERTO SI POTRÀ ANCORA FARE, MA TASSATIVAMENTE DA SOLI E RIMANENDO NELLE ‘VICINANZE DI CASA’, CIOÈ 200 METRI – I SUPERMERCATI RIMARRANNO APERTI ANCHE NEL WEEKEND (MENO MALE) E NON CI SARANNO LIMITAZIONI SULLA DISTANZA – A ROMA STRETTA SULLE AUTO: NELL’OTTAVO MUNICIPIO TUTTI I VEICOLI SARANNO FERMATI

Fiorenza Sarzanini per www.corriere.it

Lo sport all’aperto si potrà fare tassativamente da soli e rimanendo nelle vicinanze di casa. È una delle restrizioni che il governo varerà nelle prossime ore con una circolare che serve a limitare il contagio da coronavirus. Per quanto riguarda i supermercati, gli ipermercati e gli alimentari fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che i negozi resteranno aperti durante il fine settimana.

Seguendo le indicazioni degli esperti si è deciso di non porre un divieto, ma comunque di limitare al massimo le uscite e comunque i contatti con le altre persone. I dati forniti dalla protezione civile confermano che ancora migliaia di persone si ammalano ogni giorno e l’alto numero dei decessi convince sulla necessità di tenere in vigore regole rigide.

Una linea sollecitata dalle Regioni che continuano a chiedere una «stretta ulteriore» e sollecitano l’uso dell’esercito proprio per effettuare i controlli e impedire alle persone di entrare nei parchi che sono stati chiusi con ordinanze dei sindaci. Con loro sta trattando il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia che ha sempre insistito sulla necessità di avere «regole omogenee in tutta Italia». Nella circolare sarà ribadito anche che chi porta a spasso il cane deve rimanere nelle vicinanze della propria abitazione e stare fuori per un tempo limitato.

La Regione Veneto ha emesso un’ordinanza che fissa il limite dell’«immediata vicinanza alla residenza» o dei 200 metri di distanza per gli spostamenti e riguarda «l’attività motoria o l’uscita con l’animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche». Nessuna limitazione di distanza è invece prevista per la spesa nei supermercati o nei negozi di generi alimentari.

Flaminia Savelli per www.repubblica.it

Aumenta la stretta sui controlli in vista del week end. Da domani e almeno fino a domenica saranno infatti disposti più posti di blocchi sulle strade della capitale. E all'ottavo raggruppamento, quello che copre il quadrante sud della città è stata firmata una circolare ancora più stringente. "I veicoli - si legge nel testo - devono essere tutti accodati e sottoposti al controllo, la eventuale fila di vetture deve interrompersi solo in presenza di evidente situazione di pericolosità per la sicurezza della circolazione".

Un ulteriore deterrente per chi, nonostante gli appelli e le restrizioni, non rispetta le direttive anti contagio: "Saranno pattugliate con maggiore attenzione le strade verso il mare - spiegano gli uffici della polizia Municipale - per evitare che le persone si spostino da una parte all'altra della città. Ma i controlli sono di fatto già stringenti". "L'obiettivo del provvedimento - si specifica - è di far capire a tutti che la polizia Locale e nazionale sta eseguendo in concreto controlli mirati, senza ovviamente ingenerare paura ingiustificata o altro ma timore".

Viene dunque chiarito che "in nessun caso il veicolo potrà essere sequestrato" e che per ogni posto di blocco verranno assegnati due veicoli e quattro agenti. Rinnovata poi la mappa dei controlli nei parchi e nelle ville: dalla Caffarella al parco dell'Appia Antica. In particolare, ancora una volta, si rinnova anche agli agenti di prestare attenzione ai runner e agli sportivi. E infine nella circolare si rinnova il messaggio da diffondere con l'altoparlante: "Non uscite dalle vostre case se non per validi motivi. I trasgressori saranno denunciati".

