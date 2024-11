4 nov 2024 15:27

GOVERNO VS TOGHE, NUOVO ROUND – I COMPONENTI TOGATI DEL CSM HANNO CHIESTO DI APRIRE UNA PRATICA “A TUTELA DELL’INDIPENDENZA E DELL'AUTONOMIA” DEI MAGISTRATI DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA, CHE HANNO RINVIATO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA IL DECRETO DEL GOVERNO SUI PAESI SICURI: “EMERGONO UNA INACCETTABILE PRESSIONE E UN OBIETTIVO CONDIZIONAMENTO PER QUELLI CHE IN FUTURO SI DOVRANNO OCCUPARE DELLE MEDESIME QUESTIONI” – LA RICHIESTA NON È STATA SOTTOSCRITTA DAI TRE TOGATI DI MAGISTRATURA INDIPENDENTE…