IL GRANDE CLASSICO DEL WEEKEND: ARRIVA LA PIOGGIA! – I TEMPORALI DA NORD SI SPOSTERANNO AL CENTRO E AL SUD: SABATO IL TEMPO PEGGIORA SU MARCHE, ABRUZZO, LAZIO CON TEMPORALI ANCHE SU ROMA: A CAUSA DEI FORTI CONTRASTI TRA MASSE D’ARIA DIVERSE NON È ESCLUSO LO SVILUPPO DI IMPONENTI CELLE TEMPORALESCHE CON LA POSSIBILITÀ DI GRANDINATE, NUBIFRAGI E FORTI COLPI DI VENTO - E DOMENICA…

Paolo Virtulani per "www.corriere.it"

Il primo settimana di luglio presenta un meteo differenziato tra Nord e Sud come spiega IlMeteo.it. Nelle regioni settentrionali, dopo alcuni giorni di caldo ma con temporali sparsi, la pressione comincerà ad aumentare mentre i temporali scenderanno verso Sud.

Sabato ci sarà tempo instabile sulle regioni adriatiche, sul Lazio (possibili temporali a Roma) e su gran parte del Sud peninsulare, mentre sarà soleggiato al Nord. Domenica bel tempo anche al Centro, mentre i temporali si concentreranno invece su Calabria, Basilicata e localmente sulla Puglia.

Sabato 4 luglio

Mattinata caratterizzata da residue precipitazioni al Nord-est, ma in rapido miglioramento. Col passare delle ore il tempo peggiorerà al Centro, con il rischio di forti temporali specie su Marche, Abruzzo, Lazio con temporali anche fino a Roma. In seguito saranno coinvolte la Campania orientale, la Basilicata e la Puglia, specie l’area ionica.

A causa dei forti contrasti che si verranno a creare tra masse d’aria diverse (caldo e umido nei bassi strati e fresco in quota), non è escluso lo sviluppo di imponenti celle temporalesche con la possibilità di grandinate, nubifragi e forti colpi di vento. In serata la fase temporalesca si andrà gradualmente attenuando. Sul resto del Paese prevale tempo stabile e soleggiato, in un contesto climatico generale decisamente più gradevole in quanto le temperature non supereranno i 30 gradi al Centro-Nord, più caldo al Sud.

Domenica 5 luglio

Residue precipitazioni e alcuni temporali su Calabria e Basilicata. Le temperature torneranno a salire sopra i 30 °C al Centro-Nord (33-34 °C a Firenze e Roma), in Campania e Sicilia. Forti venti dai quadranti settentrionali che in questo primo fine settimana del mese di luglio spazzeranno buona parte delle coste.

