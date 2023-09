LA GRANDE EREDITÀ DEL METOO: TRASFORMARE IL SESSO AL CINEMA IN UNA ROBA DA RIDERE – DOPO LE MENATE SUL COORDINATORE DELL’INTIMITÀ, SUL GRANDE SCHERMO TORNA IL NUDO INTEGRALE. MA OCCHIO: PERCHÉ NELLA MENTE DEI NUOVI REGISTI IL CORPO DELLA DONNA NON DOVREBBE ESSERE PIÙ VISTO COME OGGETTO DEL DESIDERIO MASCHILE, MA VIENE RIDICOLIZZATO PER APPARIRE BUFFO – È IL CASO DEL NUDO DI JENNIFER LAWRENCE IN “FIDANZATA IN AFFITTO” CHE… VIDEO

Estratto dell’articolo di Simona Siri per “la Stampa”

È la svolta che molti stavano aspettando. Dopo anni di remake e di caste pellicole di supereroi e dopo frequenti lamenti per la morte del sesso al cinema, il nudo integrale è tornato sullo schermo e con esso le commedie, non quelle romantiche, ma le cugine più arrapate, quelle sessuali con - come bonus - star femminili disposte a denudarsi del tutto pur di strappare una risata. Il titolo che esemplifica tutto questo è Fidanzata in affitto arrivato nelle sale lo scorso giugno.

Qui Jennifer Lawrence interpreta una autista di Uber in difficoltà economica che per soldi decide di accettare la proposta di una ricca coppia e frequentare - con l'idea di farci del sesso e di renderlo più uomo - l'imbranato figlio ventenne. Sesso (molto poco) a parte, è la scena sulla spiaggia quella che ha fatto gridare al ritorno della commedia sexy: Lawrence completamente nuda corre, insegue e picchia dei ragazzi che stanno per rubarle i vestiti.

«Non ci ho pensato su neanche un secondo», ha dichiarato l'attrice a domanda sul nudo integrale […] Daisy Richards, docente di media e comunicazione alla Nottingham Trent University, al Guardian ha detto che la nuova tendenza è sì, il nudo femminile, ma non sessualizzato, meglio ridicolizzato, buffo e quindi non più oggetto nelle mani e negli occhi maschili. Oltre a Lawrence e oltre alle ultra dibattute scene di sesso e di nudo sia maschile che femminile in Oppenheimer - bisogna infatti citare altre due commedie: Asteroid City con Scarlett Johansson nuda per una frazione di millisecondi che se ti distrai neanche la vedi, ma soprattutto Joy Ride.

Uscito in Usa a inizio luglio, racconta il viaggio di quattro donne asiatiche americane tra cui Ashley Park di Emily in Paris e la star di Everything Everywhere All at Once Stephanie Hsu. Il film ha la sua bella scena di nudo strappa risate quando il personaggio di Hsu, Kat, una star di una soap opera, si fa strappare la gonna alla fine di una sequenza di danza per rivelare un tatuaggio sul pube.

Certo, i film con donne scollacciate che fanno ridere con battute volgari ci sono sempre stati. […] cambio di prospettiva - dal maschile al femminile - e quello generazionale sono eventi degni di nota.

Un altro film di cui si parla molto è Bottoms, salutato come il film della Gen-Z sul classico racconto della perdita delle verginità al liceo. […] quello che il successo di questi film sembrano suggerire è un ritorno alla funzione primaria della sala: intrattenere. […]

