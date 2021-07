6 lug 2021 11:17

LA GRANDE IMPRENDITORIA ITALIANA - SEQUESTRATI 22 MILIONI DI EURO AL GRUPPO CEGALIN, CHE SI OCCUPA DI SERVIZI DI PULIZIE NEGLI ALBERGHI: TRA IL 2013 E IL 2017, AVREBBE ESTERNALIZZATO IL LAVORO AVVALENDOSI DI COOPERATIVE LE QUALI, PERÒ, NON AVREBBERO VERSATO I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AI LAVORATORI NÉ L'IVA. E CON UN SISTEMA DI FALSE FATTURE, POI, SAREBBERO STATI DIROTTATI SOLDI ALL'ESTERO - FORZA, ALLOCCHI: CONTINUATE A DIRE CHE PER FAR RIPARTIRE LE IMPRESE, BISOGNA LICENZIARE I DIPENDENTI...