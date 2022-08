11 ago 2022 15:33

GRANDE MELA, ENORME MISTERO – GIALLO A NEW YORK DOVE DUE ITALIANI SONO STATI TROVATI MORTI IN UNA STANZA D’ALBERGO: LUCA NOGARIS, ARTIGIANO 39ENNE, E ALESSIO PICELLI, ARREDATORE D’INTERNI DI 48 ANNI, ERANO PARTITI DA ROVIGO ED ERANO NEGLI USA PER UNA TRASFERTA DI LAVORO – GLI INVESTIGATORI ESCLUDEREBBERO LA MORTE VIOLENTA PER I DUE SOCI IN AFFARI: ENTRAMBI ERANO SPOSATI E…