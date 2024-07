GRANDE MELA, GRANDI CHIUSURE - I NEGOZI "SOTTERRANEI" DI NEW YORK STANNO SPARENDO: CIRCA IL 75% DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI GESTITE DALLA "METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY" È VUOTO - SECONDO LA "MTA", IL PROBLEMA È INIZIATO PRIMA DELLA PANDEMIA, MA IL LOCKDOWN E L'AUMENTO DEL LAVORO DA REMOTO HANNO PEGGIORATO LA SITUAZIONE - L'AGENZIA STA CERCANDO DI CAPIRE COME RIEMPIRE GLI SPAZI VACANTI, ANCHE CON…

negozi nella metro di new york 5

(ANSA) - I negozi 'sotterranei' nella metropolitana di New York sono al collasso. Quasi il 75% delle attività commerciali gestite dalla Metropolitan Transportation Authority sono vuote, come riporta il New York Times rivelando il desolante stato del commercio al dettaglio nel sistema di trasporto della metropoli. A Columbus Circle solo uno dei 40 negozi inaugurati nel mercato sotterraneo otto anni fa è ancora aperto.

negozi nella metro di new york 4

Il Fulton Center, centro commerciale in una stazione di Lower Manhattan, è quasi vuoto. E a Midtown vetrine abbandonate fiancheggiano le stazioni di Port Authority e Rockefeller Center. La tendenza al ribasso - secondo la Mta, responsabile del trasporto pubblico nello Stato di New York - è iniziata prima della pandemia, ma è stata esacerbata dal Covid e dall'aumento del lavoro remoto o ibrido. E ora, l'agenzia sta cercando di capire come riempire gli spazi vacanti, anche con soluzioni non commerciali, come mostre d'arte e spazi dedicati agli artisti di strada.

negozi nella metro di new york 2 negozi nella metro di new york 1 negozi nella metro di new york 3