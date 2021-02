GRANDE MELA INFETTATA – A NEW YORK C’È UNA NUOVA VARIANTE DI CORONAVIRUS CHE SI STA DIFFONDENDO MOLTO RAPIDAMENTE E CHE POTREBBE INDEBOLIRE L’EFFICACIA DEI VACCINI – SECONDO DUE STUDI LA VARIANTE, CHIAMATA B. 1.526, CONTIENE UNA MUTAZIONE CHE POTREBBE AIUTARE IL VIRUS A “SCHIVARE” IL SISTEMA IMMUNITARIO…

(ANSA) - NEW YORK, 24 FEB - Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York e ha una mutazione che potrebbe indebolire l'efficacia dei vaccini. Lo riporta il New York Times citando due studi, uno di Caltech e uno della Columbia. La nuova è chiamata B.1.526 e contiene una mutazione che potrebbe aiutare il virus a schivare il sistema immunitario.

