11 mar 2020 10:29

LA GRANDE MELA NELL’INCUBO CORONAVIRUS: NEW YORK CANCELLA LA MEZZA MARATONA IN PROGRAMMA DOMENICA 15 MARZO - ATTESI 25MILA PODISTI. IL GOVERNATORE DELLO STATO DI NEW YORK, ANDREW CUOMO, HA MOBILITATO ANCHE LA GUARDIA NAZIONALE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS A NEW ROCHELLE, IL PRINCIPALE FOCOLAIO NELLO STATO…